„Jeli jsme sem s jasným cílem a to zvítězit. To se nám nepodařilo. První poločas jsme prohráli o tři body, ale do třetí čtvrtiny jsme vstoupili hrůzostrašně. Pak jsme se vrátili do zápasu, což my umíme, protože se nevzdáváme. Bohužel, když jsme se dostali na rozdíl šesti bodů, tak jsme dostali laciný koš, pak si to Ostrava pohlídala a zaslouženě zvítězila,” klopil po zápase hlavu olomoucký kapitán Lukáš Feštr.

V prvních pěti minutách se týmy oťukávaly a Nová huť byla pouze ve tříbodovém vedení. Pak si ale domácí vedli lépe v útočných kombinacích a trestali špatnou koncovku soupeře. Olomoucko v úvodní čtvrtině proměnilo jen čtyři střely z třinácti pokusů, a proto prohrávalo 12:21, když za periodu zapsalo jedinou asistenci.

Na začátku druhé části hráči Olomoucka snížili na rozdíl šesti bodů, opět ale dopláceli na častou snahu o individuální zakončení a na konci šestnácté minuty jejich ztráta narostla na třináct bodů – 19:32. Vzápětí odpověděl Feštr trojkou s faulem a další čtyřbodovou akci přidal Mc Brayer po nesportovní chybě Majerčáka. Ostrava znejistěla a toho hosté využili ke snížení na 34:37 po dvaceti minutách.

Vstup do druhého poločasu ale Hanáci nezvládli. Přes čtyři minuty nedali ani koš, sami inkasovali patnáct bodů a za stavu 34:52 se dostali do kritické situace. Nepomohlo ani opakované střídání. Ostrava se naopak dostala do velké pohody, což využila k vedení 62:44 na konci třetího dějství.

Naději na senzační obrat hosté oživili pěti body v řadě, zchladila je však těžká trojka Maddena. Feštr ovšem odpověděl stejnou mincí a přiblížil svůj tým na rozdíl jedenácti bodů. Pět minut před koncem už po další střele Škrance Olomoucko prohrávalo pouze 61:67, další nápor však zastavily dvě ztráty a stejný počet útočných doskoků Ostravy, která pak už koncovku zvládla a po dalších čtrnácti bodech zvítězila 81:64.