Na pohárový duel v Pardubicích navázal dalším působivým vystoupením Jase Townsend v ligovém zápase proti Písku. Americký střelec Redstonu přispěl 30 body k vítězství 96:78, po němž Hanáci posílili své naděje na postup do předkola play – off.

Basketbalisté Olomoucka slaví se svými příznivci setrvání v nejvyšší soutěži. | Video: David Kubatík/Deník

Duel odstartovaly trojky Sýkory a Novotného, ztrátu šesti bodů ale domácí rychle dohnali a ve čtvrté minutě poprvé vedli 9:8 po šestkách McBrayera. Střelci na obou stranách se činili, úspěšní byli často trojkaři. Po jednom z dlouhých pokusů na 18:18 srovnával Townsend, těsné vedení 21:20 po první čtvrtině zajistil Olomoucku Klepač.

Hanáci následně přidali ještě tři body, v polovině čtrnácté minuty však po trestných hodech Martina Svobody zase nejtěsnějším rozdílem prohrávali. Útoky dlouho vítězily nad obranami. Do poločasu Olomoucko trefilo rovných 50 bodů, Písek za touto metou zaostal o pouhé dva.

Písku po pauze stačila minuta, aby výsledek otočil, a na další vedení Hanáci čekali do poloviny čtvrtiny, kdy dvakrát po sobě za tři body udeřil Townsend. Výrazně se tak podepsal pod dvanáctibodovou šňůru a vedení 62:54 a následně i nadějné skóre 69:61 před startem čtvrté desetiminutovky.

Hned na startu poslední periody přidali domácí jedenáct bodů za sebou a výrazně otupili sršní žihadla. Hostujícím střelcům se najednou chyběla jistota a zahodili několik otevřených střel. Na druhé straně domácí hráli trpělivě a do závěrečných minut šli s náskokem čtrnácti bodů, což na vítězství pohodlně stačilo.

„Je to pro nás hodně důležité vítězství. Po zbytečné porážce se Slavií jsme to potřebovali. Dostali jsme se v tabulce zase do kontaktu s týmy před námi. Rozhodovalo se ve třetí čtvrtině, kdy jsme soupeři nedovolili bodovat z jednoduchých pozic a získali klíčový náskok," okomentoval utkání hráč Olomoucka Dominik Žák.

V příštím kole nadstavby se Hanáci vydají na palubovku vedoucí Ostravy, která si v posledním zápase poradila se Slávií.

Text: BK Redstone Olomoucko

BK Redstone Olomoucko - Sršni Photomate Písek 96:78 (21:20, 29:28, 19:13, 27:17)

Body: Townsend 30, McBrayer 28, Adamu 20, Feštr 8, Klepač 5, Bailey 3, Vogt 2 - M. Svoboda 17, Borovka 15, Sýkora 12, Novotný 11, Englický 8, J. Svoboda 6, Skalička 4, Šimonek 3, Šurý 2.

Tabulka nadstavby: 9. Ostrava 9\15, 10. Písek 9/15, 11. Olomoucko 8/16, 12. Slavia Praha 4/20.