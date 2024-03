Hodně povedenou partii odehráli basketbalisté BK Redstone Olomoucko na palubovce Nové huti. Z Ostravy přivezli nesmírně cenné vítězství 76:68 a posunuli se na postupovou pozici nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL.

„Dokázali jsme udržet soupeře na osmašedesáti bodech, to je pozitivní. Přitom umíme hrát ještě lépe. Naše obrana byla vážně poctivá, přes některé nedokonalosti v útoku jsme hráli s velkou energií. To byl základ. Pomohl nám dobrý vstup do zápasu, cítili jsme, že to může být dobrý zápas," liboval si po konci utkání olomouký kapitán Lukáš Feštr.

Olomoucko v prvních minutách zaskočilo domácí agresivní obranou, když získalo hned čtyři míče. Projevilo se to také v útoku. Už ve čtvrté minutě vedlo 10:2 po slepených trojkách Baileyho a McBrayera. Nové huti se sice podařilo po čtyřech minutách vyrovnat, přesto hosté po první čtvrtině těsně vedli – 19:18.

Druhou čtvrtinu zlomil úsek mezi třináctou a sedmnáctou minutou, kdy si hráči Redstonu šňůrou osmi bodů v řadě vybojovali dvouciferný náskok. Zářil především Bailey, který v prvním poločase zaznamenal 16 bodů a přidal devět doskoků. Především jeho zásluhou vedli hosté 41:29 po druhé čtvrtině.

Oběma soupeřům šlo o hodně a tomu odpovídaly i emoce na palubovce. Ve 24. minutě dokonce hostující kouč Andy Hipsher dostal během několika okamžiků dvě technické chyby a musel do šatny. Ostrava toho využila ke snížení na 37:43, na což ale Hanáci odpověděli sérií devíti bodů a získali náskok patnácti. Před poslední čtvrtinou za stavu 59:45 mířili za výhrou.

Závěrečnou část utkání zahájil trojkou ex-olomoucký Škranc a odstartoval domácí snahu o obrat. Necelých šest minut před koncem hosté vedli pouze 61:54, ve složité situaci si ale pomohli trojkou Feštra. Nová huť to ještě jednou zkusila a snížila na rozdíl sedm bodů, po šestce Feštra a trojce Townsenda už ale nedostala čas na další nápor.

„Podařilo se nám vyhrát, je to cenný úspěch z pohledu boje o postup do předkola. Ve středu ale půjdeme na Ostravu znovu a potřebujeme výhru potvrdit. Zase to bude těžké, musíme dát do dalšího utkání stejnou energii," uzavřel Lukáš Feštr.

Text: BK Redstone Olomoucko

BK NH Ostrava - BK Redstone Olomoucko 68:76 (18:19, 11:22, 16:18, 23:17)

Body: Madden 17, Škranc 14, Rhodes 13, Williams 11, Heinzl 5, Svoboda 4, Majerčák 2, Stevens 2 - Bailey 24, Townsend 18, McBrayer 10, Vogt 10, Feštr 7, Adamu 6, Žák 1.

Tabulka nadstavby: 9. Písek 12\17, 10. Olomoucko 12/17, 11. Ostrava 12/18, 12. Slavia Praha 5/25.