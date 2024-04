Ve druhém čtvrtfinále Kooperativa NBL basketbalisté BK Redstone Olomoucko ukázali charakter a dokázali v sobě objevit netušené síly. Na palubovce Nymburka ale stejně nevyhráli. Zápas ztratili v poměru 61:69, přestože devět minut před koncem prohrávali jen o sedm bodů. Víc jim soupeř nedovolil, další dva zápasy se budou hrát na začátku příštího týdne v Olomouci.

Atmosféra zápasu mezi Olomouckem a Nymburkem | Video: Deník

TEXT: BK Redstone Olomoucko

Už začátek zápasu naznačil, že domácí půjdou tvrdě za druhým bodem v sérii. Po čtyřech minutách hosté prohrávali 2:10, když zahodili pět střel z pole, minuli dva trestné hody a spáchali tři ztráty. Po necelých osmi minutách už domácí po trojce Kříže vedli 17:6 a pod dvouciferný rozdíl se Hanáci dostali až poslední střelou McBrayera – 11:19.

Únava z přechozího náročného programu byla na Hanácích patrná především v útoku. Během úvodních patnácti minut z dvaceti střel proměnili pouze tři, prohrávali 15:32 a přestože v obraně dělali hráči, co mohli, nůžky mezi soupeři se stále více rozevíraly. Přesto do poločasu stáhli své manko na 23:36, když domácí zhoršili procento úspěšnosti při zakončení.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Druhý poločas otevřel trojkou Bohačík, žádné střelecké dostihy ovšem nezahájil. Hosté ze sebe ždímali zbytky sil a překonávali se v obraně. Pochroumaným kolenem to odnesl Adamu, McBrayer měl zase už ve 24. minutě čtyři fauly. I díky tomu Olomoucko snížilo až na rozdíl devíti bodů a před poslední čtvrtinou nebylo za stavu 38:47 bez šancí na obrat.

Další dva body umazal McBrayer hned z prvního útoku závěrečného dějství, to ovšem bylo maximum sestavy, která do poslední kapky vyčerpala ze své nádrže veškerou energii. Tři minuty před koncem se navíc vyfauloval pivot Vogt a Olomoucko definitivně přišlo o naději na úspěch, i když v poslední minutě šesti body výsledek upravilo do přijatelné podoby.

Svěřenci Andyho Hipshera se o snížení či dokonce vyrovnání série budou pokoušet ve dvou domácích zápasech. Ty odehrají na palubovce Čajkarény ve čtvrtek 22. a v pátek 23. dubna.

BK Redstone Olomoucko - ERA Basketball Nymburk 69:61 (19:11, 17:12, 11:15, 22:23)

Body: Sukmail 15, Bell 11, Finke 8, Bohačík 7, Kříž 6, Sehnal 6, Stephens 6, Kovář 3, Tůma 3, Rylich 2, Sanders 2 - McBrayer 23, Vogt 11, Adamu 9, Bailey 9, Feštr 3, Žák 3.

Stav série: 2:0.

Ostatní čtvrtfinálové série:

Děčín - Brno 2:0 (69:64, 94:92)

Opava - Ostrava 1:1 (87:79, 82:84)

Ústí nad Labem - Pardubice 2:0 (84:64, 78:68)