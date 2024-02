Rozjeté Levice, které vedou tabulku nejvyšší slovenské soutěže, budou čtvrtfinálovým soupeřem basketbalistů BK Redstone Olomoucko ve finálovém turnaji Česko-slovenského poháru. Síla protivníka, v jehož základní rotaci je šest zahraničních hráčů, je zřejmá. Patrioti totiž v lize ovládli posledních šest zápasů a v pětadvaceti kolech prohráli pouze šest utkání.

Basketbal: Alpe Adria Cup: Olomoucko - Temešvár (13.12.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Levice jsou pro nás neznámý soupeř, ale už podle výsledků je zřejmé, že jde o kvalitní tým. Vede slovenskou ligu, dobrými výkony se prezentoval také ve FIBA Europe Cupu. Pro nás to bude výzva, chceme ukázat, že umíme hrát dobrý basketbal a uděláme maximum pro postup do semifinále,“ říká trenér Hanáků Andy Hipsher.

Do Final 8 pohárové soutěže z českých týmu postoupil Nymburk, Děčín a USK Praha, slovenský basketbal budou, vedle Levic, reprezentovat také výběry Svitu, Komárna a Handlové. „Bude to první velký vrchol sezony. Na cestě do finálového turnaje jsme vyřadili dobré soupeře, proto věřím, že se v této společnosti neztratíme,“ doufá kouč Olomoucka.

Nové Sady schytaly od Bílovce búra. Vrátil se jim však střelec

Celý turnaj se odehraje v hale na pražské Královce. Olomoucko do něj vstoupí 14. února ve 20 hodin. V následujících dvou dnech se bude hrát o cennou trofej i o konečné umístnění.