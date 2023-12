„Myslím si, že jsme první poločas odehráli téměř až bezchybně. Sice jsme nějaký ten koš navíc trefit mohli, ale měřítka jsme snesli nejvyšší. Třetí čtvrtina se nám ale vůbec nepovedla a Temešvár navíc trefil i některé těžké střely. Nám pak najednou chyběla ta lehkost, soupeř vedl o deset bodů a bylo to těžké. Samozřejmě jsme se snažili stále, ale nestačilo to," kroutil hlavou po zápase dlouholetý olomoucký kapitán.

„Myslím si, že nás v prvním poločase mohli trošku podcenit. Viděli, že jsme jen v osmi a mysleli si, že to půjde samo. Potom u nich v kabině mohla proběhnout nějaká bouřka a pak na nás vlétli," snaží se ještě hledat důvody na první pohled nepochopitelného kolapsu.

S lepšími koncovkami bychom byli jinde

I přes tuto prohru se dá ale říci, že se Hanákům v konfrontaci s evropskými týmy daří mnohem lépe, než v domácí NBL. Z šesti odehraných zápasů totiž zvítězili hned čtyřikrát a s deseti body si stále udržují svou pozici na druhém postupovém místě. V české nejvyšší soutěži jsou naopak se čtyřmi výhrami a jedenácti prohrami třetí od konce a osmá příčka, která zajišťuje postup do nadstavbové části vítězů, se pouhých sedm kol před koncem části základní povážlivě vzdaluje.

„Nevím, čím to může být. Do jisté míry možná jen náhodou. V lize to může být prostě i tím, že se nám nepovedly některé koncovky. Kdybychom zvládli třeba o dvě navíc, tak jsme mohli být úplně někde jinde. Může to být do jisté míry i tím, že nás v Česku mají lépe přečtené. To ale máme i my je," přemýšlí Feštr a pokračuje: „Spokojeni ale být rozhodně nemůžeme. Cílem totiž bylo play-off. V sobotu nás čeká důležitý souboj v Ostravě, na který musíme být ready a zvládnout jej.

Balkánská a americká škola…

Tento borec si na Hané kroutí už svou čtvrtou sezonu od příchodu z Děčína a zažil tak již svého třetího trenéra. Po Srbovi Miljanu Čurovičovi a Chorvatovi Tihomiru Bujanovi je to nyní Američan Andy Hipsher. A může tedy porovnávat.

„Už jsem to říkal na úvodní tiskové konferenci. Balkánská a americká trenérská škola jsou velice rozdílné. Balkánská je více o drilu a přesně daných rolích, ta americká zase vyznává větší volnost. Ta je pro nás na jednu stranu super, na druhou stranu by nám ale možná větší organizovanost také neuškodila. Je ale těžké to takto hodnotit," říká.

Partu máme skvělou