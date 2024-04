V basketbalové Kooperativa NBL jde do tuhého. Čtvrtfinálové série rozhodnou o tom, které týmy si zahrají na konci sezony o medaile. Hráči BK Redstone Olomoucko vyzvou Nymburk, největšího kandidáta na titul, který v dosavadním průběhu soutěže prohrál jen osm zápasů a tradičně disponuje silným kádrem, v jehož středu jsou reprezentanti i velice kvalitní zahraniční hráči.

Oslavy hráčů Olomoucka po porážcepražského USK a postupu do čtvrtfinále play-off | Video: Deník/David Kubatík

TEXT: BK Redstone Olomoucko

„Nymburk vyhrál poměrně jasně nadstavbovou část, před play–off se ještě posílil o střelce Tima Finkeho. Touží se vrátit na trůn a dělá pro to maximum. Má minimálně zdvojené všechny posty. Je to největší favorit na titul,“ uznává kvality soupeře trenér Redstonu Andy Hipsher.

Do play–off hráči Olomoucka půjdou se vztyčenou hlavou a povzbuzení postupem z předkola přes USK Praha. „My jsme postupem do čtvrtfinále ukázali, že také máme svoji kvalitu a basketbal umíme. Rozhodně si nepůjdeme zápasy jen tak odehrát. Věřím, že můžeme svést vyrovnané partie. Hned do prvního zápasu dáme všechny své síly,“ plánuje kouč týmu.

Série proti Nymburku se bude hrát na čtyři výhry. První zápasy se hrají 18. a 19. dubna na palubovce soupeře, 22. a 23. dubna se soupeři představí v Čajkaréně. Především pro Olomoucko to bude fyzicky velice náročný test. „Nemá smysl uvažovat o tom, že zápasy půjdou rychle za sebou a mohli bychom se nějak šetřit, to by k ničemu nevedlo. Máme užší rotaci, ale i tak se pokusíme Nymburku každou minutu co nejvíce znepříjemnit. Uvidíme, na co to bude stačit,“ nepřipouští žádné spekulace Hipsher.

Ostatní čtvrtfinálové série:

Děčín - Brno 1:0 (69:64)

Ústí nad Labem - Pardubice 1:0 (84:64)

Opava - Ostrava