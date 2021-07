Maďarsko čeká další žaloba za porušování základních pravidel EU. Může za to nový zákon, který zakazuje informování o LGBT komunitě ve školách a u mládeže mladší 18 let.

„Homosexualita je stavěna na roveň pornografie… Tento zákon využívá ochranu dětí k diskriminaci lidí na základě jejich sexuální orientace… To je ostudné,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před Evropským parlamentem. Ten ve svojí přijaté rezoluci Maďarsko odsoudil a Evropskou komisi vyzval k tomu, aby zastavila Budapešti výplatu peněz z Evropských fondů i Fondu obnovy.

Maďarský zákon je zpozdilý a ostudný, jako je zpozdilá a ostudná maďarská autoritářská vláda Viktora Orbána. Ale tato LGBT hůl na maďarský režim není tím správným důvodem, který by měl vést k izolaci a potrestání maďarské vlády za porušování základních hodnot EU.

Je to přesně ten druh přešlapu, u něhož může Orbán tvrdit, že tu jde „jen“ o trochu rozdílný světonázor. U likvidace veřejnoprávních médií, nezávislosti justice a policie, korupce a ohýbání demokracie to ale Orbán tvrdit nemůže. Za to Maďarsko ztrestejme, a to velmi tvrdě.