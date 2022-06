Ministr vnitra Vít Rakušan chce zákon proti dezinformacím. Rád by o něm vedl diskusi. A určitě by to nemělo omezit svobodu slova. Opozici se to přirozeně nezdá. O tom však, že lživé informace mohou nadělat velké zlo, jsme se přesvědčili za covidu. A vidíme to i teď za ruské války na Ukrajině.