V sobotním rozhovoru pro Deník premiér Andrej Babiš několikrát zopakoval, že odpovědnou osobou, lídrem boje s epidemií koronaviru, musí být jediná osoba, a to je ministr zdravotnictví. V té chvíli sice ještě mluvil o Adamu Vojtěchovi, ale každému člověku znalému poměrů muselo být jasné, že právě tento sympatický třicátník to být nemůže.

Foto: Deník

Vojtěch je právník, poslanec za ANO a zcela loajální Babišův člověk. Jak mnohokrát prokázal, není schopen trvat na vlastním názoru, když premiér a jeho PR tým má zrovna jiný. V momentě, kdy čelíme druhé vlně nákazy a veřejnost potřebuje odborně zdatného a rázného šéfa resortu, kterému by mohla věřit a jenž by se nesesypal po pokárání shora, to musí být jiný typ politika, než je Adam Vojtěch.