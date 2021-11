Logický úsudek je neúprosný: Uzávěře se nevyhneme.

Srdce se skřípěním zubů dodává: A ani nechceme, neboť toužíme zachránit stovky možná tisíce životů.

Proč se skřípěním zubů? Není snad člověka, jehož osobní i profesní život různá omezení nezměnila k horšímu. Od duševních chorob, depresí, ztrátu přátelství, existenční potíže až po zdánlivě banální tloustnutí a alkoholismus. K tomu se přidává chmurná atmosféra proti čemuž je to, co nazval Václav Havel druhdy „blbou náladou“, bezstarostným večírkem.

A při tom by všechno mohlo být lepší, kdyby politici zoufale neopakovali chyby z loňska. A kdyby se část občanů nechovala jako vzdorovití puberťáci.

Osud se změnit nedá. Přes jakž takž slušnou proočkovanost udeřila tato vlna pandemie na celou střední Evropu mimořádně. Dokonce i země proslulé disciplínou při dodržování hygienických předpisů, Rakousko a Německo, strádají.

Ať žije Rakousko! Očkujme se také povinně

Jenže naše vláda vzdoruje této ráně nejhůř, jak může.

V létě, spolu s některými odborníky vzbudila liché naděje, že to máme za sebou. Když začaly počty nakažených růst nad veškeré předpoklady, kojila se povídačkami o tom, že se křivky oploští. Znásilňovala matematiku a logiku, podle nichž začnou zcela jistě vzrůstat i počty lidí ohrožených na životě. Alibisticky se vymlouvala na to, že musí vše dojednat s nastupující garniturou. Ta jí nic neulehčila. Místo spolupráce spustila osočování. Místo tahu k větší odpovědnosti chce vrátit do hry PCR testy a bájí o přesvědčování. Jako by houfně neumírali lidé.

Místo srdnaté shody na nutných byť trpkých opatřeních (jako v Rakousku, Bavorsku a Sasku) se potácíme mezi protichůdnými výroky. Přes den se objeví padesát náznaků, které večer budou popřeny. Normální člověk se v tom nemůže vyznat. A satirický vykřičník nakonec? Ani ta aplikace Tečka v telefonu už nefunguje.

Část veřejnosti však bohužel nedokáže být moudřejší než pošetilí vůdcové. Svědčí o tom šílené inzeráty těch, kteří se vážně chtějí nakazit covidem. A šeptandy o volných zónách, tedy o restauracích, kde vám nebudou kontrolovat bezinfekčnost. Tak se mohou chovat účastníci školního lyžařského kursu, když porušují večerku. Ale dospělí lidé? Když běží o život?

Uzávěra stejně přijde.

Nic lepšího nemáme.

Bohužel přijde později a hůře než měla.