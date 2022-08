Toto optikou byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha hrdinský čin a následné řádění gestapa včetně poprav nevinných studentů čiré zlo. Dá se stejně dívat na zavraždění Darji Duginové (29)? Ministryně obrany ČR Jana Černochová (ODS) míní, že ano.

„Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie,“ napsala na twitteru.

Duginová byla dcerou Putinova ideologa a plně podporovala hnusnou válku na Ukrajině. Lze ji ale srovnávat s monstry, jakými byli Saddám Husajn nebo Usáma bin-Ládin? Zabila osobně někoho, nebo dala rozkaz tohoto typu? Nejtvrdší slovní odsudek si zajisté Duginová a především její otec zaslouží.

Avšak schvalovat násilný útok, který na kousky rozmetal tělo mladé ženy, to je silná káva. Občanka Jana Černochová to tak cítit může, ale jako členka vlády by měla volit jiná slova. Nebo – a to by byla nejlepší varianta – mlčet.