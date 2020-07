Vláda chvalitebně

Začte-li se člověk do Výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za loňský rok, nemohl by vládě ANO a ČSSD dát lepší známku než trojku. Hemží se to v ní kritikou za pomalou výstavbu dálnic a silnic, stagnující digitalizaci státní správy, nekoncepční boj se suchem a kůrovcem, zbytečně deficitními rozpočty v době hojnosti atd.

Foto: Deník