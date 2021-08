Podstatu nepřítele známe. Ne úplně, ale víc to zatím nejde. Je neviditelný a záludný. Někoho jen polechtá v krku, jiného zabije. Koronavirus se přehnal planetou a tvrdě dopadl na celou civilizaci. Prověřil zdravotní systémy, ochromil ekonomiku, spoustu lidí připravil o živobytí.

A v České republice zavřel školy na nejdelší dobu v zemích OECD. Mimo výuku zůstalo podle odhadů neziskových organizací a dat České školní inspekce deset tisíc dětí, ale ve skutečnosti jich mohlo být mnohem víc. Co přerušení sociálních kontaktů udělalo s dětskou psychikou, seznáme až za několik let.

Není proto větší priorita pro Babišovu vládu než nedopustit, aby se opakoval loňský podzim. Žáci se musejí vrátit do lavic a prezenčně se učit. Plošné testování je správnou cestou. Nechápu otázky, zda je správné, že děti, jejichž rodiče tuto prověrku odmítnou, musejí nosit roušku nebo respirátor, nesmějí cvičit v tělocvičně, kolektivně svačit a zpívat.

To je to nejmenší. Pochopitelně musí existovat výjimky pro zdravotně handicapované žáky, ale to jsou promile případů. Navíc ministr školství Robert Plaga Deníku potvrdil, že preventivní opatření skončí 10. září. Pokud se ve školách covid-19 masově nerozšíří, testování skončí. A tam, kde by se objevilo pár nakažených jedinců, šli by do izolace jen vytrasovaní žáci, pedagogové a příbuzní. Zkrátka už žádné plošné karantény a zabouchnuté školní brány.

Čím precizněji se budou dodržovat hygienická pravidla a čím víc se prvních deset zářijových dnů bude učit venku, tím lépe. Po intervenci ministerstva školství z definitivních pokynů zmizely nesmysly jako povinnost mytí rukou teplou vodou (která ve třídách není většinově zavedena). Nyní už jde jen o doporučení, stejně jako v případě homogenity třídních kolektivů. Vše mají v rukou ředitelé, učitelé a především rodiče. Hlavně oni by měli své potomky poučit a vysvětlit jim, že nepřítele číslo jedna porazíme jen tím, že budeme silnější a chytřejší. Nástroj máme: očkování a testování.