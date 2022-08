Na první pohled to vypadá skoro jako provokace. V době, kdy vláda uvažuje o škrtech takových věcí, jako je podpora stavebního spoření, kdy se peníze na zvládnutí energetické krize hledají, kde mohou, se na Expo 2025 v japonské Ósace odmávne skoro tři sta milionů.

Jenže ona to žádná provokace není, ale jsou, nebo mohou to být smysluplně investované peníze. Japonsko, klíčový demokratický stát Asie a jednoznačný spojenec nás, západních demokracií, je země, kde má Česko dodnes výbornou pověst kulturní rozvinuté země. Možná dokonce o něco lepší, než si zasloužíme.

Od české účasti se proto v Japonsku mnoho očekává. I proto, že navazuje na úspěch na ósackém Expu 1970, posledním závanu pražského jara před nekulturní normalizací.

Japonsko je jednou z nejrozvinutějších zemí světa, stát, který má s EU, a tedy i s námi, zónu volného obchodu. Je to klíčový spojenec v Asii a nejsilnější demokratická protiváha totalitní Číně. Kde jinde by Česko mělo v Asii chtít více zaujmout jako moderní, kulturní a technologicky špičková země než právě v Japonsku? Ukázat, že za 55 let jsme dokázali ujít velkou část cesty mezi nejvyspělejší země světa.