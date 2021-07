Lidé bouřlivě demonstrují před sněmovnou za zrušení zbytku protiepidemických opatření. Boris Johnson chystá otevření Anglie. Věří, že smrtící covid díky očkování zkrotne v chřipku. Evropa vidí stadiony plné fandů. A do toho Světová zdravotnická organizace varuje před supernakažlivou delta. A počty případů v nejproočkovanějších státech, Izraeli a Británii nerostou.Co si má z toho vzít naše vláda?

Pamatujme: Andrej Babiš sliboval, že už nikdy nebudou „plošná opatření“. Podzim pak přinesl počátek katastrofy. Od té doby se v Česku zatím vždy naplnil nejčernější scénář.

Vláda by tedy neměla zrušit všechno a modlit se, ať nás delta obejde obloukem. Respirátory uvnitř budov a v hromadné dopravě by měly být zachovány. Všichni, kdo se vrátí z ciziny a nemají ukončené očkování, by měli být testováni PCR metodou. Testy by se měly dělat i na pracovištích a po prázdninách důsledně ve školách. Všechna osvědčení, která opravňují ke vstupu do restaurací či na kulturní podniky, by měla být kontrolována, i když je to otravné.

Pokud se podaří tyhle věci dodržet a lidé se budou očkovat, není proč se třást před deltou.