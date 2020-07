Není možné, aby stát trpěl nezodpovědné roznášení nákazy. Pokud nemají někteří lidé v sobě dost trpělivosti a ohleduplnosti, musí zasáhnout úřady. Jistě, je to složité, ale v sázce je pořád příliš mnoho: životy seniorů.

Za normálního, tedy ne nouzového stavu, je těžké někoho donutit, aby se choval zodpovědně. Jak dokážete, že jeho výmluvy jsou výmluvy? „Já že nemůžu do hospody, vždyť jsem zdravý jak řípa? A kašlu už třicet let, to je z toho mouru.“

I když je to nepopulární a vůči solidním zdravým i nemocným nespravedlivé, měl by stát uvrhnout Karvinou a okolí opět do karantény. Za její porušování by pak měl udělovat drastické pokuty. Když se totiž rozšíří bezohlednost, zachvátí virus opět celou zem.