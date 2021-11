Je docela prima vidět, že hrábnout může nejen dělníkovi u pásu, učiteli nebo novináři, ale také miliardáři. Ne že by matematik Karel Janeček v minulosti nevykazoval symptomy podivného chování, zvláště v milostných záležitostech, ale teď to vybalil naplno. Už ho asi nebavilo posílat stamiliony jen na bohulibé vědecké a charitativní účely, a tak obnovil anketu Český slavík. Potud vše v pořádku.

Jenže v přímém přenosu na TV Nova kromě vlastní sebeprezentace řekl, že „nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje.“

Nic nefunguje. Ani tečka

Druhá část tvrzení je bohapustá lež. Loni na covid zemřelo pět dětí, nyní jich na jipkách leží třicet, jak uvedl předseda Vědecké rady Nadačního fondu Neuron Jan Konvalinka. Právě proto Neuron se svým zakladatelem a mecenášem Janečkem ukončil spolupráci. Lhát se zkrátka nemá. To by si měl presumptivní prezidentský kandidát uvědomit.

Ono je to s uchazeči o Hrad vůbec pikantní. Rektor Univerzity Karlovy a jeden z možných aspirantů na nejvyšší úřad v zemi Tomáš Zima třeba solidárně nechodil na oslavy vzniku republiky, kam Miloš Zeman některé jeho kolegy nezval. Teď se coby šéf lékařského konzilia stará o jeho zdraví a dělá vše pro to, aby byl v dobré kondici a vydržel ve funkci až do konce.

No a pak je tu Andrej Babiš, který sice pořád neví, jestli na vrchol, nebo do důchodu, ale pro jistotu už začíná sbírat podpisy na svou podporu. Kdo by chtěl na Pražském hradě hvězdný pár Moniku a Andreje Babišovy, nechť se vysloví. Měl by to ovšem udělat dříve, než se žalobce Šaroch rozhodne, zda šéfa ANO požene k soudu.

Na západě Evropy covid komplikuje život, tady zabíjí

Skoro se mi chce poděkovat svému milému kolegovi, který ledva dosáhl prezidentské věku, rozhodl se spustit kampaň za své nezvolení. A striktně požaduje nikoliv 50 tisíc podpisů, ale 50 tisíc přípitků. Tož na zdraví!