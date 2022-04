Pravděpodobné to není, ledaže by ruský vůdce skutečně ztratil rozum. Silná slova totiž nelze brát jako informaci nýbrž jako „zbraň“. Rusové de facto nahlas říkají jen to, co je všeobecně známo: Jsme jaderná mocnost a když půjde o naši existenci, nebudeme váhat.

Konec muckání s Putinem, čas na sňatek s USA

Kdy podle místopředsedy bezpečnostní rady Dmitrije Medvěděva dojde na absolutní zbraň? Když někdo zaútočí „atomovkou“ na Rusko nebo jeho spojence. Nebo když konvenční válka přivede zemi na kraj zkázy. A nakonec? Když někdo poškodí „kritickou infrastrukturu“ natolik, že by paralyzoval odstrašující jaderné síly.

Dvě poslední možnosti jsou zajímavé. Medvěděv mezi řádky připouští, že by jeho země prohrála konvenční válku s NATO. A i to, že Spojené státy mohou vyřadit ruské mezikontinentální rakety.

Všechny silné řeči se ale dají číst takto: „Náš útok na Ukrajinu odhalil, že naše slavná armáda je papírový tygr. Ale běda, když se nás pokusíte porazit. Máme velký klacek. A s matičkou Rusí půjde do pekla celičký svět.“

A možný jaderný, chemický a biologický útok na Ukrajině? Vyloučit se určitě nedá. Na druhou stranu však agresor, jakkoli se chová ničemně, zdaleka nepoužil veškerou konvenční sílu. Pokud bude prohrávat, spíš se dá předpokládat, že bude ničit civilní cíle raketami a bombardováním než zakázanou municí. Je to stejně odporné, ale pro útočníka méně riskantní.

Přes všechny argumenty však síly Západu stojí na hraně. Pomoci Ukrajině, zastavit Rusko a vyhnout se při tom „konci světa“ je politický a vojenský úkol, který nemá od porážky Hitlera obdoby.