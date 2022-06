Až relativně donedávna se věřilo, že to byl úsvit lidstva. Ne však pro ty, kdo ho prožívali. Průměrný věk dožití se značně snížil, ve větších společenstvích se šířily infekce. Dobrodružný a rozmanitý život v přírodě vystřídala pro drtivou většinu lidí úmorná a bolestná práce od nevidím do nevidím. Místo soužití s bohy stromů a vod vyvstala krutá božstva, jimž bylo nutno sloužit, aby se urodilo. V patách těchto duchovních tyranů kráčeli skuteční. Faraoni a králové, kteří lid, beztak upoutaný k zemi, ještě více zotročili.

Zemědělství mělo přinést pokrok a úlevu. Přineslo strasti, nemoci a nesvobodu. Neprožíváme dnes něco podobného?

Internet a mobilní telefony spojené se sociálními sítěmi jako by každého osvobozovaly. Marx definoval kapitalismus jako vlastnictví výrobních prostředků. Kdo má dnes v rukou chytrý telefon, má výrobní prostředek. Nemusí šetřit na továrnu, ale koupí si svoji za pár šupů ve frcu. A pak mu stačí už jen nápady a píle.

Kdo se nechce vrhnout přímo do vln podnikání, může často pracovat z domova. Porady absolvovat v županu, s nohama v lavoru. A už brzy se nebude muset starat anio svůj automobil. Elektromobil, nejraději sdílený, ho doveze z bodu A do bodu B. Stačí se malinko přidržovat volantu.

Stejně si nejspíš libovali naši pradědové a prabáby před deseti tisíci lety: „Ono nám to samo růst. My už nemuset chytat mamuta bát se had! Jen se válet a bumbat pívo.“ Skutečnost byla krušná.

A co my? Máme sice možnost mobilem vydělat, ale jsme kdykoli dosažitelní. Musíme ho vzít. Musíme odepsat na zprávu. Ztratil se rozdíl mezi prací a volným časem. Ten měli i otroci. A co víc: Víme, jaké bude počasí, každou cestu automaticky najdeme. Svět se stává nudným a geometrickým. Dobrodružství hledáme na sociálních sítích, plných bezduché prázdnoty.I schůzky se dějí přes telefon, ze světa se vytrácí mazlení a sex.

A teď nám ještě berou spalovací auta. Symbol svobody a hry, prostor pro soukromí a sny. Místo nich nastoupí elektrické krabice, které budou dělat všechno za nás. První zemědělci se stali ubožáky závislými na úrodě. Nestáváme se my ubožáky závislými na technolo-giích? To, co mělo přinést rozkvěta volnost, zotročuje.