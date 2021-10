Prezident Miloš Zeman přijme lídra koalice SPOLU Petra Fialu, až opustí jednotku intenzivní péče. Pětice stran, které ve volbách získaly 108 mandátů, podepíše koaliční smlouvu. A končící premiér Andrej Babiš uvedl, že ANO chce být konstruktivní opozicí.

Pět dní po sečtení hlasů je tedy vše jasné. Je jen otázkou času, kdy bude šéf ODS Fiala jmenován premiérem a Babiš se ujme role opozičního vůdce. Sluncem je zatím zalitá i spolupráce dvou vítězných koalic.

Všichni se chovají vstřícně k Pirátům, kteří na na sebe vzali břímě otloukánka a adresáta dezinformační kampaně. Nikdo nezpochybňuje jejich nárok na vládní křesla. Nová politická kultura, jíž dominuje slušnost, je na vzestupu. A tím veškerý jásot končí.

Webům vévodí zprávy o konci Bohemia Energy, která dodávala elektřinu 900 tisícům domácností. Prudce zdražuje plyn a teplo. I z těchto důvodů by se nová vláda měla ujmout žezla co nejrychleji, byť dosluhující kabinet bude nepochybně dělat nezbytné dílčí kroky. Pokud situace dospěje do bodu, kdy stát bude muset zdražování energií lidem kompenzovat, objeví se v rozpočtu další díra. Schodek bude dále bobtnat a pravice, která teď bude u kormidla, nemá žádný recept na to, jak tento trend zvrátit.

Možný kandidát na ministra financí Jan Skopeček (ODS) nedokázal v ČT stručně a srozumitelně sdělit, kde chtějí ušetřit 125 miliard, o nichž hovořil ještě žhavější aspirant na toto křeslo Zbyněk Stanjura. Exministr financí za ANO Ivan Pilný naopak věrohodně předestřel, že zrušením slevy na jízdném čí zvýšením spotřebních daní se dají uspořit jednotky miliard, nikoliv desítky.

Fialův kabinet čeká dramatická chvíle, až bude muset vysvětlit, proč předvolební sliby nedodrží. Nezvyšovat daně, investovat a zároveň už v rozpočtu na příští rok ušetřit zmíněnou sumu prostě nejde. Doufejme, že si slušná koalice přizná barvu co nejdříve.