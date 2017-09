Zoo nezavinila, že vlk kousl dítě, zjistila policie

Zoo na Svatém Kopečku nezavinila, že vlk pokousal tříleté dítě, když si v polovině července v doprovodu příbuzných prohlíželo tyto šelmy.

Zvíře bylo ve svém výběhu a olomoucká zoo podle policie nijak nepochybila při zajištění smečky vlků Hudsonových a ochrany zdraví stovek tisíc návštěvníků, které každoročně projdou areálem.

Vyšetřování ukázalo na liknavost v dohledu dospělých na holčičku ve chvíli, kdy zkoumala tyto atraktivní psovité šelmy.

Zoo přesto přidala ohradník a plánuje vysadit další keře, aby se návštěvníci v rizikových místech netlačili na oplocení.

Podle informací, které má Deník k dispozici, policie vyloučila, že by zoo nesla odpovědnost za to, že šelma kousla malé dítě.

Vyšetřování dospělo k závěru, že zajištění smečky nebylo podceněné.

Ukázalo na to, že selhali dospělí a jejich dohled.

„Byly zahájeny úkony trestného řízení pro podezření ze spáchání trestného ublížení na zdraví z nedbalosti. Zatím nebyla obviněna žádná konkrétní osoba,“ sdělil policejní mluvčí Petr Piňos.

Dítě utrpělo otevřenou ránu kolene a po prvotním ošetření záchrankou na místě bylo převezeno na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc.

Rodina si už protrpěla dost

Jestli příbuzný skutečně bude čelit trestnímu stíhání, je však ještě otázkou. Samotná zoo se však přimlouvá za to, aby se tak nestalo.

„Byla to nešťastná náhoda. Holčička neutrpěla až tak závažné poranění a příbuzní, kteří ji doprovázeli, si už protrpěli dost. Celá rodina,“ reagovala mluvčí zoo Karla Břečková.

Ta viděla oba muže doprovázející dítě poté, co došlo k jeho poranění. „Velmi to na ně dolehlo. Je to celé nepříjemné,“ uvedla.

Po události, k níž došlo 16.července, zoo posílila jištění vlčího výběhu ještě jedním elektrickým ohradníkem. Hned při zemi.

„V místě, kde by voda při velké bouřce mohla spláchnout hlínu,“ popisovala Břečková.

„Na podzim, spíše na jaře, až bude více vláhy, přisadíme ještě další keře, aby se do některých míst návštěvníci opravdu nedostali,“ dodala.

Zoo hned po incidentu vysvětlovala, že vzhledem k tomu, jak je provedeno ohrazení vlčího výběhu, mohlo k poranění dojít jedině tak, že dívenka měla koleno v těsné blízkosti oplocení nebo pletivem lehce prostrčené.

Vláček mezi vlky

Olomoucká zoo postupně proměňuje expozice, aby co nejvíce připomínaly prostředí, ve kterém zvířata žijí v divočině.

Rozšiřuje safari, kde umožňuje z jedoucího vláčku sledovat život zvířat, aniž by je dělily zbytečné bariéry a ohradníky.

Právě v těchto dnech realizuje projekt vlčího safari, které bude mít 1,5 hektaru a náklady dosáhnou zhruba pěti milionů korun. Na bezpečnosti návštěvníků přitom podle mluvčí pamatuje zoo v první řadě.