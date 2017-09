Koupí Olomouc okolí zimáku? Podklady jsme dostali pozdě, kritizují zastupitelé

Už v pondělí se má zastupitelstvo Olomouce rozhodnout, zda odkoupí okolní pozemky zimního stadionu, strojovnu a malou halu za 80 milionů.

Podklady pro rozhodování ale členové zastupitelstva neměli k dispozici ani týden před hlasováním o významné transakci z městské pokladny.

Dokumenty obdrželi až poté, co se o ně ve středu začal zajímat Olomoucký deník.

„Pět dní nepovažuji za dostatečný čas k nastudování tak velké transakce, o jakou se pro město rozhodně jedná,“ uvedl ve středu Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Materiály měl zajistit odbor kanceláře primátora společně s dalšími odbory magistrátu.

Poté, co Deník poukázal na to, že zastupitelé města materiály neobdrželi, jim je magistrát během středečního odpoledne dodal.

A to navzdory tvrzení mluvčího magistrátu Pavla Konečného, které Deník získal jen pár hodin předtím.

„V pozvánce na jednání zastupitelstva byli všichni zastupitelé informování o tom, že podklady k jednání o hokejové hale dostanou takzvaně ‚na stůl‘ v den zasedání zastupitelstva,“ tvrdil mluvčí magistrátu Pavel Konečný. Odvolával se při tom k jednacímu řádu zastupitelstva.

Standardním termínem, kdy by zastupitelé v Olomouci měli podklady dostávat, je 11 dní před hlasováním.

Asi 80 milionů

Jeho tvrzení se ale neshoduje s tím, co říkají samotní zastupitelé.

„V pozvánce na jednání zastupitelstva stojí, že materiály budou zastupitelům předány dodatečně, ne ‚na stůl‘ v den jednání,“ říká Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc).

„Pokud bych mohla do dokumentů nahlédnout až v den jednání, zřejmě bych transakci nepodpořila,“ dodává.

Podobně se k věci vyjadřuje i předseda ProOlomouc Pavel Grasse. „V návrhu programu je pouze to, že materiál bude předán dodatečně.“

Město dostalo od vlastníka – společnosti Hokejová hala Olomouc nabídku na prodej už v únoru 2017.

Po letech by se tak vyřešil problém komplikující případnou rekonstrukci „plecharény“.

„Mohu potvrdit, že se podařilo prolomit pozemkovou problematiku kolem celého hokejového stadionu,“ uvedl 25. srpna primátor Antonín Staněk.

Jeho slova tehdy potvrdil i člen představenstva společnosti Hokejová hala Olomouc Antonín Polák. „Nalezli jsme rámcovou shodu s městem na podobu a rozsah převodu majetku,“ řekl.

Oficiální cena, za kterou chce společnost pozemky prodat, není známá.

Podle slov primátora Antonína Staňka by mělo jít asi o 80 milionů korun.

„Jsme schopni tuto situaci v příštím roce zvládnout, aniž bychom si museli brát úvěr nebo omezovali plánované investice v roce 2018. Ekonomická situace města je velice dobrá,“ doplnil 25. srpna Antonín Staněk.

Snaha od roku 2003

První zájem o získání přilehlých pozemků město projevilo už v roce 2003. Zastupitelé tehdy schválili vstup města do komanditní společnosti HC Car, které pozemky u stadionu patřily. Z plánu tehdy nakonec sešlo.

O tři roky později, v roce 2006, město nabídlo za pozemky 6 milionů korun. Získala je ale společnost podnikatele Karla Kuropaty za necelých 17,5 milionu korun. Jeho společnost Hokejová hala Olomouc vlastní pozemky dodnes.

S prodejem okolních parcel a objektů městu až do letošního roku společnost nesouhlasila. V únoru ale Hokejová hala Olomouc obrátila a městu pozemky a další části sama nabídla. Až v případě nezájmu by dala objekt do dražby. V té by ale město, podle zkušeností z roku 2006, kvůli finančním možnostem příliš velké šance nemělo.