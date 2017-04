Ženy hrály v Olomouci ragby v šatech a sukních

VIDEO / Ve sportovním areálu Lokomotivy Olomouc se v sobotu ženské týmy utkaly v ragby. Musely však splnit zvláštní podmínku – hrát mohly pouze v šatech nebo sukních.

S jedinečnou událostí přišel tým olomouckých ragbistek, aby všem ukázal, že i ženy mohou být v tomhle tvrdém sportu dobré.



„Je to akce, se kterou přišly hráčky, byl to jejich nápad. Inspirovaly se z podobných událostí, které se konají v Americe, jako taková přátelská setkání, u nás je to ale novinka,“ říká trenér olomouckých ragbistek Pavel Navrátil.

„Byl bych rád, kdyby se z toho stala taková aprílová tradice,“ dodává.

V zápasech se utkaly hráčky z Olomouce, ze Zlína a z Vrchlabí, některé si své šaty barevně sladily a na oděv podle pravidel nezapomněl ani rozhodčí. Celé utkání však bylo nesoutěžní.

Na závěr akce si dokonce v dámských šatech zahráli i muži, současní i bývalý členové olomouckého týmu.

„Nešlo o žádnou soutěž, ale spíš o pobavení, a trochu i zviditelnění ženského ragby,“ vysvětlila hráčka Angelika Janíková.



Netradiční nápad přilákal na tribuny spoustu diváků.

„Byla to zajímavá podívaná, klidně by tak mohly holky hrát každý rok,“ zhodnotil návštěvník Radek Dolinský. (bb)