Nadšenci pěstují u in-line stezky v Olomouci "ruční" zeleninu. Zájem je velký

Čerstvý salát, kedlubny, hrášek, zelí nebo kapustu nabízí projekt Ze-Za-Hrátky. Zeleninu pěstovanou s láskou a bez chemie najdete uvnitř okruhu Hejčínských in-line stezek v olomoucké části Řepčín.

V pátek a sobotu si zájemci mohou zeleninu přijít nakoupit osobně, v nabídce nechybí ani systém takzvaných bedýnek.

Nápad pěstovat zeleninu je tři roky starý, teprve letos ale jsou výpěstky na prodej.

„Za nápadem Ze-Za-Hrátky stojí moje žena, která se rozhodla pěstovat zeleninu, já jsem to pak převzal. Cílem byla zelenina pro rodiny s dětmi, hlavně pro děti, aby byla bez chemie. A také, aby k nám rodiny s dětmi mohli zajít a strávit tady nějaký čas,“ prozrazuje provozovatel a zahradník Petr Gola.

Všechno děláme ručně

Jak už to bývá, začátky nebyly snadné. Hektar a půl velký pozemek připravoval souběžně se svým zaměstnáním, pomáhali mu kolegové a kamarádi.

„Práce je to fyzicky velmi náročná, všechno děláme ručně. Máme malý kultivátor, nepoužíváme chemii a všechno musíme nahradit manuální prací. Je to cyklus, zasadíme, zalíváme, plečkujeme a pak průběžně sklízíme, je to práce od rána do večera,“ vysvětluje vystudovaný ekolog, který se však nějaký čas živil i jako zahradník.

Energii do nezbytné každodenní péče o rostlinky mu dodávají spokojení zákazníci.

Od dubna zeleninu dokonce zaváží i do několika veganských a vegetariánských olomouckých restaurací.

„Máme deset až dvanáct restaurací a také dodáváme čerstvou zeleninu do dvou nám spřátelených obchodů v centru města. Odezva je velmi dobrá, lidi se nás snaží podpořit,“ pokračuje šikovný pěstitel.

Nyní na hektarovém poli dorůstá šest druhů salátu, květák, zelí, kapusta, špenát, ředkvičky či kedlubny.

Lidé si pro zeleninu mohou sami dojít a to vždy v pátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin.

Na bedýnky se ptají stovky lidí

Zájemci si mohou čerstvé výpěstky odnést i v oblíbených bedýnkách.

„Podle sezony přibudou rajčata, papriky, cukety, patisony, brambory, cibule nebo třeba pórek. Nabídka bude bohatá,“ prozrazuje Petr Gola a vysvětluje, že lidé si mohou bedýnky objednat pomocí formuláře na webových stránkách zahrady, zaplatit a vyzvednout je mohou přímo na zahradě nebo v obchodech v centru Olomouce.

A zájem je podle něj obrovský.

„Nikdy ho neuspokojíme, jak je velký. Na bedýnky se nás ptalo okolo čtyř set lidí, reálné číslo je tak okolo stovky zájemců. V plné sezoně ale bude schopni naplnit tak třicet až čtyřicet bedýnek,“ míní mladý muž.

Poníci na Poděbrady

I přesto, že jsou teprve na startovní čáře, netají se svými plány do budoucna.

Chtěli by doplnit ovocný sad zakrslými ovocnými stromy, aby na sladké plody dosáhly hlavně děti a sbíraly si je samy.

„Máme tady švestky, které plodí ob rok a ty bychom chtěli doplnit, rybízem, joštou, angrešty, jablíčky třešněmi. Na podzim bychom je chtěli vysázet a pak bychom chtěli pořídit ještě poníky, aby s nimi děti mohli jet třeba na Poděbrady,“ doplňuje Petr Gola.