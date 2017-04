Za parkování u Flory se nově bude platit. Místní protestují

Doteď šlo nechávat auto na parkovišti u nádraží Olomouc–Nová Ulice bezplatně.

Pak ale vedení Výstaviště Flora Olomouc, které si od města prostor pronajímá, lidem z okolí oznámilo, že od května lze parkovat jen za čtyři tisíce korun ročně.

I když po doporučení města bude cena stejná jako ve zbytku Olomouce, nevadí obyvatelům placení tolik, jako způsob, jakým s nimi Flora jedná.

Situace s parkováním se navíc může zhoršit.

Nabídka: čtyřikrát dráž bez jistoty místa

Lidé žijící v blízkosti pavilonu A dostali od městské akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc (VFO) v únoru nabídku.

Za čtyřnásobnou cenu než platí rezidenti jinde ve městě, si mohli koupit parkovací kartu bez jistoty místa.

„Je to malá domů na zalepení ztrátového hospodaření výstaviště na úkor občanů. Záchytné parkoviště bylo postavené s dotací určenou na zlepšení situace s parkováním v naší oblasti. Takto se ale problém vrátí do stavu předtím, kdy auta budou zajíždět do centra,“ kritizoval rozhodnutí například Martin Krudenc.

Má srovnání z doby, kdy Flora na parkovišti pro stovku aut a deset autobusů vybírala peníze ještě před uzavřením smlouvy.

Městu pak za bezdůvodné obohacení musela uhradit šedesát tisíc korun.

Při výstavách poplatek zvýší

Původní cenu po domluvě radnice ředitel výstaviště snížil na tisíc korun za rok.

Na parkovišti se také brzy objeví dva automaty, při výstavách bude poplatek vyšší, vybírat ho bude obsluha. Takový přístup se zdá lidem krátkozraký.

„Ať je zpoplatnění při výstavách, ale když nejsou, nebudou mít řidiči důvod tam stávat. Rozhodnutí není dobré pro obě strany, ale jen pro Výstaviště Flora. Problém je potřeba řešit komplexně,“ dodal Martin Krudenc s tím, že dávat za parkování peníze není ten hlavní problém.

Ředitel: Nevyděláme na tom

Výstaviště se brání, že na provozu parkoviště po snížení ceny karet rozhodně nevydělá.

„Sousedním obyvatelům jsme původně nabídli zvýhodněné celodenní parkovné za deset korun na den formou roční parkovací karty. Po stížnostech, které jsme od nich dostali, jsme cenu na rok 2017 ještě snížili a to na 750 korun, což nepokrývá ani náklady na pronájem a správu parkoviště,“ uvedl ředitel VFO Jiří Uhlíř.

Náklady na správu plochy jsou podle něj 370 tisíci korun za rok.

„Investorem je město Olomouc, které ho zařadilo do své ekonomické činnosti, což fakticky znamená, že očekává z této investice také příjmy. V září 2016 byla podepsána pachtovní smlouva mezi městem a Výstavištěm Flora Olomouc, která parkoviště předává výstavišti do správy,“ sdělil ředitel, proč bude parkoviště zpoplatněno.

U restaurace bude automat se závorou

Změna parkovacího režimu platí i pro stání ve dvoře domů v Poupětově ulici u Restaurace A.

„Již nebude vyhrazeno jen pro výstaviště, ale bude zde parkovací automat se závorou. První půlhodina bude ale zdarma,“ řekl Uhlíř.

Dotace dle města kasírování parkovného nebrání.

„Na tomto parkovišti se musí vybírat poplatek. Teď to nejde nechat bez zpoplatnění. Nebo jde, ale museli bychom stejně odvádět DPH za každého, kdo tam stojí a neplatí,“ řekl k tomu náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09), který má za radnici výstaviště na starosti.

Jak vyřešit okolí výstaviště?

Začátkem roku lidé z okolí výstaviště zjišťovali, zda město uvažuje o rozšíření zón placeného parkování. Dozvěděli se, že nikoli.

Následná novinka se systémem parkovacích karet je proto překvapila.

„Nikdo o tom s obyvateli nemluvil, bylo to jako blesk z čistého nebe. Byli z toho rozčarovaní, nehledě na přemrštěnou částku. Připadá mi to dost narychlo. Nevím, proč se to víc neprojednalo, to přece není problém,“ domnívá se Petr Šafránek, předseda komise Olomouc – západ, pod kterou lokalita spadá.

Město chce přinést studii pro celé okolí výstaviště, která by se zabývala i současným provozem v jednosměrné Zamenhofově nebo zaslepené Poupětově ulici. Zatím má připravené zadání a shání několik set tisíc korun na zpracování.