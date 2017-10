Z očí do očí. Vezeme lídry stran za vámi

Během posledního měsíce před volbami představí Deník lídry regionálních kandidátek stran, které po volbách mají největší naději, že budou rozhodovat o budoucnosti naší země. A odvezeme je za vámi do míst, kde se nežije nejlépe. Chceme ukázat místa, která potřebují pomoct.

Lídry stran vezeme za vámiKdy: pondělí 2. října

Kde: Malý sál Městského domu v Přerově od 15 hodin

Téma: Dopravní problémy v Olomouckém kraji, výše mezd, korupce a klientelismus

V Olomouckém kraji se v pondělí 2. října vydáme do Přerova a na palubu autobusu Deníku vezmeme hned osm lídrů stran, které podle exkluzivního průzkumu agentury Sanep pro Deník mají v našem kraji největší šanci dostat se do parlamentu.

Do autobusu ještě vezmeme stejný počet panelistů jako kultivovaných zástupců veřejnosti.

Vyjede s námi například politolog Pavlem Šaradín, náměstkem přerovského primátora Pavel Košutek a další významné osobnosti Olomouckého kraje. A tento tým doplněný novináři Deníku vyrazí společně do Přerova.

Nebudeme dělat žádnou strojenou diskuzi v konferenčním sále, jedeme přímo za vámi, protože chceme našim čtenářům umožnit, aby se rozhodovali podle skutečných reakcí politiků a ne jen podle koupených kampaní.

Proč pojedeme právě do Přerova? Podle průzkumu agentury Sanep nejvíce obyvatele Olomouckého kraje trápí doprava a v kraji pak není žádné jiné místo, které by bylo špatnou dopravní situací tolik zasaženo, jako právě Přerov.

Jako další nejpalčivější problémy vybrali lidé také výši mezd, nebo korupci a klientelismus.

Přerov - extrémně zatížené město

Městům v kraji chybí obchvaty, jejichž dobudování se rok za rokem odkládá a centra jsou zahlcena tranzitní dopravou, což zhoršuje stav silnic.

Právě Přerov je automobily extrémně zatížené město, které každá oprava spojená s uzavírkou téměř ochromí.

Například od října komplikuje průjezd městem oprava hned tří rondelů v centru - u malé pasáže poblíž Žerotínova náměstí, u bývalé Komuny a u restaurace Haná.

Kruhové objezdy jsou už ve špatném stavu a jiný termín pro opravu bohužel nepřipadá v úvahu. Příští rok totiž město plánuje na cestách další rekonstrukce.

„Jelikož je doprava jedním z nejvýraznějších problémů kraje, je cesta do Přerova určitě dobrá volba. Na Přerovsku nebo na druhé straně například v Bludově nám to hoří a s řešením dopravní situace jsou zde velké potíže. Takto uslyšíme konkrétní problémy přímo od lidí, kteří se s nimi musí potýkat a může to pomoci na cestě k jejich řešení," uvedl hejtman Olomouckého kraje a lídr hnutí ANO Ladislav Oklešťěk k výběru místa, kam se předvolební autobus Deníku vydá.

Nepůjde o besedu, ale o setkání

S občany Olomouckého kraje se setkáme v pondělí 2. října v Malém sále Městského domu v Přerově.

Hlavní debata se uskuteční od 15 hodin. Nepůjde o besedu, ale o setkání.

Politici vyslechnou problém místních, mohou se hned vyjádřit na místě, ale nepůjde o sliby, jde o jejich názory. Jak oni vidí problém. Jaká by mohli mít řešení.

Z akce „S lídry Deník-busem za voliči“ zveřejníme v úterním tištěném Deníku obsáhlou reportáž.