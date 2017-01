Vzduch v Olomouci se trochu zlepšil. Zřejmě ne na dlouho

Olomouc – Smogová situace se o víkendu zhoršila natolik, že meteorologové vyhlásili signál regulace.

Inverze v Olomouci. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jenže co v Olomouckém kraji regulovat?

Na rozdíl od sousedního Moravskoslezského v něm nejsou významnými znečišťovateli podniky, jejichž utlumením by se vzduch zlepšil.

Zdrojem prachu a dalších škodlivin jsou doprava a lokální topeniště.

V kombinaci s konfigurací terénu a zhoršenými rozptylovými podmínkami jsou příčinou toho, že se špatně dýchá.

Aktuální znečišťěníOlomouc - Šmeralova

Olomouc - Hejčín

Přerov

Prostějov

Inverzní charakter počasí bude pokračovat

Během pondělí škodlivin ubylo.

„Situace se zlepšuje. Začalo pofukovat, což je dobré, ale po čtvrté hodině to s dopravou zhoustne a už to tak idylické nebude. Navíc předpověď ČHMÚ není až tak příznivá a zatím to vypadá tak, že inverzní charakter počasí bude pokračovat. Takže i když aktuální smogovou situaci odvoláme, za pár dní ji můžeme vyhlašovat znovu," uvedl v pondělí před polednem Miroslav Kučera z odboru životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V pondělí dopoledne byly hodinové koncentrace polétavého prachu v Olomouci i Přerově v rozmezí 50 až 100 mikrogramů. Po poledni šly dokonce ještě níže.

V Prostějově se držely nad padesátkou.

„Dnes trochu zesílil jižní vítr, takže se vzduch začne prohřívat a promíchávat. Vítr, i když je slabý, pomáhá, což je patrné na koncentracích, které se dostaly už i pod 50 mikrogramů na metr krychlový," sdělil po poledni ostravský meteorolog Tomáš Ostrožlík.

Nejsou velcí znečišťovatelé

Smogová situace se vyhlašuje, když alespoň na polovině stanic v daném území překročil 12hodinový klouzavý průměr PM10 100 mikrogramů na metr krychlový a v předpověď na nejbližší den neslibuje zlepšení.

„Signál regulace pak nastává, když se hodnoty dostanou ještě o 50 výše na 150," vysvětlil Kučera.

„Na území Olomouckého kraje ovšem nemáme velké stacionární zdroje, kde bychom případnou regulací výroby či kotelen mohli snížit emise a zlepšit imisní situaci," vysvětloval k regulaci.

Dálková přenos Moravskou bránou

Olomoucký kraj sužují škodliviny z dopravy a zejména venkov pak lokální topeniště.

Celkově pak region v případě zimního smogu doplácí na konfiguraci terénu.

„Hornomoravský úval je prostředím příhodným pro tvorbu inverzních stavů. Trápí nás také dálkový přenos emisí Moravskou bránou od severovýchodu z Ostravska a pak také Polska," připomněl Miroslav Kučera.

Smogová situace trvá v Olomouckém kraji od čtvrtka.

Podle meteorologů sice v pondělí prachu výrazně ubylo, ale několik dní trvající zlepšení rozptylových podmínek to moc nevypadá.

„Ve středu začne na Přerovsku foukat od severovýchodu, což není zrovna ideální. V Olomouci a Šumperku bude vítr jen slabý. Ve čtvrtek a pátek opět spíše inverzní charakter počasí," sdělil Tomáš Ostrožlík z ČHMÚ Ostrava.

Smogové situaceV lednu se celkem běžně vyskytují inverzní situace a zhoršené rozptylové podmínky, které posiluje sněhová pokrývka a typ povětrnostní situace. Když je tlaková výše se slabým větrem, slabý sluneční svit – slunce je v zimě nízko a sněhová pokrývka, jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se lidem dýchalo hůře.