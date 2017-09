VIDEO: Oblíbená učitelka vyhrála soud, žáci zpívali. Takto slavili verdikt

Autobus plný radosti zastavil před Základní školou Doloplazy před půl jedenáctou. Dveře se otevřely a tichou ulici zalily emoce.

V době, kdy odvolací soud v Ostravě rozhodoval v kauze kantorky Vandy Fabianové, byli všichni žáci a pedagogové z Doloplaz na představení v olomouckém divadle.

Tam se také dozvěděli, že Fabianová soudní bitvu vyhrála. Cestou zpět vymysleli pokřik, kterým oblíbenou učitelku oslavovali ještě dlouho.

„Vanda je vítěz, Vanda je naše hvězda, Vanda je nejlepší…,“ znělo dopoledne před základní školou v Doloplazích snad stokrát.

„Byli jsme na Bajajovi a když jsme vycházeli z divadla, přišla ta nejlepší zpráva. Máme velikou radost, tak jsme se o ni chtěli společně podělit,“ usmívala se ředitelka školy Jana Štefanová.

V Doloplazích, kde Fabianová žije, podali oblíbené učitelce pomocnou ruku, když vloni dostala okamžitou výpověď v tršické základní škole.

Skončit musela kvůli tomu, že na škole v přírodě v Jeseníkách pomáhala prvňákům při večerní hygieně.

Škola tehdy dokonce přišla s možným sexuálním obtěžováním a obrátila se s podnětem k prošetření na státní zastupitelství. To takové podezření smetlo.

Rodiče jako podpora do Ostravy

Učitelka podala na školu žalobu pro neplatnost výpovědi. Nad závěrem školy kroutila hlavou a u soudu chtěla očistit své jméno.

Za pravdu jí dal letos v březnu olomoucký okresní soud. Podle soudkyně se žádné zneužívání chlapců neprokázalo a kantorka neporušila dohledem na osobní hygienu sedmiletých dětí žádné předpisy.

S tím ovšem nesouhlasil ředitel školy Jaromír Vachutka a proti rozsudku první soudní instance se odvolal ke druhému stupni.

„Krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Olomouci, který podle závěru odvolacího soudu řádně přihlédl ke všem okolnostem, jednalo se o žáky první třídy, žalobkyně nic neskrývala, jednání nemělo žádné následky. Nedošlo k žádnému porušení povinnosti vyplývající jak ze zákoníku práce, tak z pokynu zaměstnavatele,“ uvedla Deníku mluvčí krajského soudu Lucie Olšarová.

V soudní síni ostravského soudu bylo plno. Vedle novinářů obsadili místa také rodiče a příznivci učitelky Fabianové, kteří společně s ní přijeli do Ostravy, aby byli u toho, když soud rozhodne, a učitelku svojí přítomností podrželi.

„Jsem tak šťastná, že to dopadlo, jak dopadlo a velmi si vážím podpory rodičů, kteří si udělali čas, doprovodili mě do Ostravy a stále za mnou stojí,“ svěřila se Fabianová Deníku cestou z justičního paláce v Ostravě.

Ředitel se nevzdává

Ředitel Jaromír Vachutka naopak stále trvá na tom, že chybu neudělal a postupoval by stejně jako vloni. Se závěry krajského soudu, kde právní zástupce školy neúspěšně žádal další dokazování, nesouhlasil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podá dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

„Padlo, že pro rozhodnutí soudu bylo podstatné, že si rodiče nestěžovali na postup učitelky. Kdyby na jiné škole, třeba za rok dva, došlo k tomu, že by se dětí dotýkala paní učitelka, která by ovšem nebyla tak oblíbená, jako paní Fabiánová, jak by se hodnotilo takové chování? Rozhodl by soud stejně? Podáme dovolání, nejen kvůli naší škole, ale i ostatním. S takovými závěry není možné souhlasit,“ reagoval Vachutka.

Jestli se učitelka Fabianová na základě neplatnosti výpovědi vrátí do tršické základní školy, nebo nadále zůstane v Doloplazích, zatím není jasné. „O budoucích krocích však rozhodneme až v příštích dnech,“ reagovala Vanda Fabianová.