V zoo se už rýsuje africký pavilon Kalahari. Kdy otevře?

Nový domov pro surikaty, damany, hrabáče a medojedy v zoo na Svatém Kopečku u Olomouce se už pomalu rýsuje.

Stavba afrického pavilonu Kalahari, s níž zahrada začala v listopadu, pokračuje podle plánu.

Návštěvníkům se otevře na začátku letních prázdnin.

„Pavilon se bude otevírat na začátku hlavní turistické sezony. Budou v něm vnitřní ubikace, do kterých bude vidět, a návštěvníci budou moci využívat i vnější vyhlídkovou terasu. Prostoru pro diváky i pro zvířata bude opravdu dostatek. Věřím, že pro návštěvníky to bude velice atraktivní," popsala mluvčí olomoucké zoo Karla Břečková.

Hrabáč už dorazil, na medojeda se čeká

Diky nové atrakci, která má zvířatům zajistit podmínky, co nejvíce podobné těm v divočině, se do zoo dostanou také dva nové druhy, a to hrabáč kapský a medojed kapský.

„První hrabáč kapský dorazil ve čtvrtek na letiště Václava Havla v Praze a odtud jsme jej autem přepravili do Zoo Olomouc. Po jeho aklimatizaci ho představíme veřejnosti. Medojeda ještě v zahradě nemáme,“ vysvětlil ředitel zoologické zahrady Radomír Habáň.

Stavba za zhruba 10 milionů vyrůstá v centrální části zahrady mezi rybníčkem a nástupištěm safarivláčku.

Oblíbené surikaty dostanou lepší bydlení

Stavební firma aktuálně vyzdívá obvodové zdi budoucího pavilonu a jasné linie již dostávají i stěny venkovních výběhů.

„V zimních měsících sice byly mrazivé teploty, ale průběh stavby neovlivnily, pokračuje bez větších problémů a podle harmonogramu. Momentálně jsou dokončeny základy, vyrůstá hrubá stavba budovy a na ní navazující venkovní výběhy,“ popsal průběh stavby investiční náměstek Filip Žáček.

Po dokončení se do pavilonu přesunou i surikary, jež zoologická zahrada v současné době chová pouze v malé, ne zcela vhodné expozici a damany skalní má zatím ukryté v zázemí zahrady.