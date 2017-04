V Olomouckém kraji padaly teplotní rekordy

V kraji o víkendu stupně na teploměrech překonaly rekord na všech meteostanicích, které měří více než dvacet let.

V sobotu to bylo na třech místech."Nejvíce naměřili v Bělotíně v okrese Přerov, a to 22 stupňů. To je o 2,3 víc, než byl dosavadní rekord z roku 1998," meteorolog z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Eduard Jarcovják.

V Olomouci teplota 21,4 překonala předchozích 21 stupňů taktéž z roku 1998.

"V Šumperku s 20,7 stupni bylo nejtepleji za posledních 22 let, a to přesně o 1,1 stupně," dodává Jarcovják. Obec Paseka v okrese Olomouc dorovnala svůj rekord z 1998 na 20,2 stupňů.

Rekordy ale padaly především v neděli, a to na všech místech, kde se měří více než 20 let. „V Přerově bylo 24 stupňů, což o stupeň překonalo rekord už z roku 1926," sdělil Jarcovják.

Nejtepleji bylo v Olomouci, kde naměřili 24,1 stupňů, tedy přesně o dva více než v roce 1976. Největší teplotní rozdíl od posledního rekordu měl Jeseník s 23,1 stupni, předchozí nejvyšší teplota byla 18,7 z roku 1990.

Rekordní teploty v neděli naměřili také v Bělotíně, v Pasece, v obci Luká v okresu Olomouc, v Javorníku v okresu Jeseník a v Protivanově na Prostějovsku. Na všech místech teploměry překonaly 20 stupňů.

Burešová Barbora