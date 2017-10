V olomoucké MHD půjde platit kartou. Ale ne za jednu jízdu

Zaplatit kartou nákup v obchodě, nastoupit s ním do tramvaje a stejnou kartu použít jako řekněme měsíční jízdenku. Pasažérům v městské hromadné dopravě v Olomouci se zvýší od příštího roku komfort cestování.

Novou podobu nákupu jízdného nabídne dopravní podnik od ledna.

Bude však fungovat jen u dlouhodobých jízdenek, které platí například měsíc, čtvrtletí či rok.

Základní jízdné nebo lístek na jeden den budou muset lidé nastupující do tramvají stále platit hotově nebo prostřednictvím SMS.

„Jedná se o systém elektronického odbavování, kdy si cestující budou moci nahrát časovou jízdenku například na svou platební kartu a tou se následně prokazovat zaměstnancům přepravní kontroly v prostředcích MHD,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku Martina Krčová s tím, že prozatím se bude tato možnost nákupu vztahovat pouze na časové jízdné.

„Do budoucna by se systém mohl rozšířit i na další jízdenky,“ naznačila.

Tramvajenka on-line

Novinka se vyplatí hlavně těm, kdo využívají tramvaje či autobusy pravidelně. Pro příležitostné cestující význam nemá.

„Používat platební kartu místo měsíční průkazky, to by bylo dobré. Cestou do práce přesedám z tramvaje na autobus do Holice, takže městskou dopravu využívám plně skoro každý den. Jestli to celé nebude zbytečně komplikované, tak to vyzkouším,“ rozvažuje Olomoučan Zdeněk Bouda.

Kromě placení bude pro zájemce o elektronické jízdné jednodušší i nákup.

Po prvním ověření už nebudou muset nabíjet své karty u přepážky, ale koupí si jízdenku přes internet z domova.

„Pro cestující bude mít tento systém výhodu především právě v tomto ohledu. Časové jízdenky si pořídí v klidu on-line, bez toho, aby museli vyrazit do prodejny,“ potvrdila Martina Krčová.

V současné době se celý systém připravuje. Na zahájení provozu si pasažéři počkají do ledna 2018.

Čtečky v příměstských autobusech

Zaplatit bankovní kartou, kterou lidé běžně nosí v peněžence, budou moci od začátku příštího roku cestující i na autobusových linkách v Olomouckém kraji.

Spoje, jež jsou součástí integrovaného dopravního systému, budou vybaveny čtečkou.

„Je jedno, jaká banka kartu vydala. Cestující si k ní přiřadí takzvaný časový kupon a bude mít na ní týdenní či měsíční jízdenku. Samozřejmostí bude také to, že si na kartu koupí i jednorázový lístek například na příměstský autobus,“ popsal ředitel Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.

Doplnil, že všechny autobusy, v nichž bude možné platit bankovní kartou, budou označené logem IDSOK.

Kraj chce do budoucna možnost jízdenky na kartě rozšířit i na vlaky, s dokončením systému se počítá od roku 2020.