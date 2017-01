V hostinci se sešli hráči nad kartami, mají Tříkrálový turnaj v mariáši

Medlov – Karty a cinkavé mince nesměly v sobotu 7. ledna chybět na stolech hostince U Konrádů v Králové, místní části Medlova na Olomoucku. Konal se tam totiž už tradiční Tříkrálový turnaj v mariáši, letos už třináctý ročník.

„Turnaj je to střední, nejvíc jsme měli čtyřicítku účastníků, dnes je nás jednadvacet, což je trochu slabší," uvedl pořadatel turnaje Alexandr Pavelka. Někteří onemocněli a jiným cestu zkomplikoval silný mráz. „Vím o dvou hráčích z Rýmařova, kteří nepřijeli, protože nenastartovali auto. Tam mají zimu asi ještě asi větší než my. A pak je taky chřipková epidemie, tak je několik lidí nemocných," pokrčil rameny pořadatel akce, na kterou se sjíždí hráči místní, ale také z Uničova, Lutína, Zábřehu nebo Slavětína. „Už jsme sehraná komunita, potkáváme se na turnajích po celém okolí," poznamenal. Mariáši se říká královská hra nebo taky hra prezidentů a podle Alexandra Pavelky je tahle karetní hra výjimečná tím, že nejde jen o to, jestli přijde dobrá karta. „Ano, když má někdo štěstí a chodí mu dobrý list, tak vyhraje kdejaký moula. Ale vybruslit se dá i ze špatných karet. Variant téhle hry je víc a právě strategií je mariáš zajímavý. To je na tom asi to nejlepší," vysvětluje zkušený hráč.

Okolo půl druhé jednadvacet hráčů zasedlo k očíslovaným stolům, v kelímcích jim cinkaly drobné mince. „Hraje se o peníze, bez těch to nejde. Dřív jsme hrávali s desetníky, ale teď hrajeme korunový mariáš. Každý hráč do hry dostane 150 korun a záleží na něm jestli si je koupí a pak si je nechá nebo je na konci vrátí," dodal Alexandr Pavelka s tím, že se hraje na čtyři kola a po každém kole se peníze hráčům vrací. „Není to tak, že v první kole někdo všechno prohraje a v turnaji končí," dodal.