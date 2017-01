V Hlubočkách se lyžuje, vyzkoušet si můžete i jízdu na monoski

Hlubočky – Vyzkoušet si jízdu na monoski mají v sobotu 7. ledna možnost lyžaři ve Ski areálu Hlubočky na Olomoucku. Na speciálních lyžích se tam bude jezdit do 15 hodiny.

„Monoski je speciálně upravená lyže pro lidi s tělesným a mentálním hendikepem. Vyzkoušet si ji mohou hendikepovaní i široká veřejnost, jsou připravení instruktoři a během celého dne mohou mít výuku na monoski s odborným lektorem zdarma. Jezdíme do 15 hodin," vysvětlil pořadatel Jakub Lehnert. Akce se koná hlavně proto, aby se informace o této formě lyžovaní dostala mezi co nejširší veřejnost. „Vozíčkáři bývají hodně pasivní a neznají spoustu sportů, které jsou pro ně dnes už dostupné, takže jim chceme umožnit si to vyzkoušet a dostat je trošku z pohodlí domova na svah, mezi lidi. Zároveň chceme široké veřejnosti trochu rozšířit povědomí, aby na vlastní kůži zjistili, že to není tak jednoduché," doplnil Jakub Lehnert.

Jízda na monoski do Hluboček přilákala i Vladimíra Vaverku z Olomouce. „Už jsem na monoski jel, je to velice atraktivní sport, velký adrenalin," uvedl muž. Potvrdil, že jízda není ze začátku nic snadného. „Je to těžké, ale druhá, třetí jízda už byla v pohodě. Jde o koordinaci pohybů. Příští rok bych se tomu chtěl začít trochu věnovat. Přes léto dělám závodně cyklistiku a lyžování na monoski bych bral jako doplněk přes zimu," dodal lyžař.

Ti, kteří by se nestihli Dny monoski v Hlubočkách, se mohou ještě vydat 14. ledna do Hlinska, 18. února do Olešnice u Brna nebo 4. března do Ski areálu Rališka na Horní Bečvě. Více info o monoski je uvedeno na www.dnynamonoski.cz (paš)