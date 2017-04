V Droždíně oslavili hody – průvod, svěcení křížů i večerní zábava

Tradiční slavnost s průvodem a mší udržují v městské části Olomouce v Droždíně. Průvodu se v neděli ráno účastnilo více než tři sta lidí. Kromě každoročních hodů letos navíc slavili i další významnou údálost, 750 let od první písemné zmínky o Droždíně.

Oslavy začínají už ráno slavnostním průvodem, který jde z Droždína do kostela na Svatém Kopečku na mši. Za zvuku kapely jde podle místní tradice družička v bílých šatech, kterou doprovází mládenec ve slavnostním obleku. „Mládenec nese kříž, se kterým symbolicky vynáší z obce hříchy za celý uplynulý rok. Družička nese věneček, jenž představuje čistotu, a ten potom před kostelem předá faráři,“ vysvětlil starosta Rostislav Hainc.



Průvodu se účastní také malé družičky a mládenci, asi deset dětí už od předškolního věku, a také družička a mládenec z minulého roku. Do kostela se nesou dary, beránek, svíčky a šest praporců, kterým se říká korouhve. „Celkem se průvodu účastnilo více než tři sta lidí,“ řekl Rostislav Hainc.

V kostele na Svatém Kopečku se po příchodu koná slavnostní mše. „Všichni z průvodu do kostela nejdou, ale i tak je velikonoční mše jiná, než ostatní v roce. Tím, že jsou tam i lidé, co běžně na mši nechodí, má takovou jinou atmosféru,“ sdělil farář Bernard Slaboch. Z kostela se průvod vydává zpět do Droždína.Součástí letošních oslav bylo ještě svěcení dvou křížů, které byly v minulých letech opraveny a slavnostní modlitba u kapličky Sv. Anny. „To setkání u kapličky udržujeme posledních pět let. Když jsme se tam tehdy sešli na hody poprvé, tak zrovna napadlo spoustu sněhu, a od té doby jsme z toho udělali tradici,“ řekl Rostislav Hainc. Celý den zakončila večerní Hodová zábava ve společenském sále.Droždínské hody jsou pro místní tradicí, jež se dodržuje po obnovení už dvacet tři let. „Za komunistického režimu to bylo zakázané. A když nedávno uplynulo dvacet let od obnovení, byla to velká událost, přijeli tehdy všichni mládenci a družičky, co se během té doby průvodu účastnili,“ vysvětlil Hainc. „V posledních letech nemáme vůbec problém najít zájemce, kteří se na akci podílí. Tradice tady u nás žijí a snažíme se je udržovat,“ dodává. (bb)