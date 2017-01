Ochutnejte jídlo z menzy, změřte si tělesný tuk. Univerzita otevírá dveře

Olomouc – Všech osm fakult, ale také koleje a menza, knihovna i Pevnost poznání se v sobotu 21. ledna otevřou veřejnosti.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se totiž chystá tradiční Den otevřených dveří.

Budoucím vysokoškolákům nabídne od 9 do 14 hodin kompletní informační servis.

Návštěvníci mohou zdarma využít speciální autobusovou linku.

Nová aplikace pro smartphony

Jízdní řád, přehled studijních oborů i doprovodný program nabízí webové stránky univerzity, ale také nová aplikace do chytrých telefonů.

„Zajímavou novinkou letošního akademického roku je možnost ochutnat pokrmy vysokoškolské menzy či si prohlédnout studentský pokoj. Své dveře totiž nově otevírá i Správa kolejí a menz olomoucké univerzity," uvedla tisková mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Uživatelé s chytrými telefony se systémem Android zase mohou využít aplikaci ke Dnům otevřených dveří UP.

„Poskytne jim nejen kompletní program nebo jízdní řád okružního autobusu, ale také interaktivní mapu univerzitních budov, odkazy na nabídky oborů nebo sekci Aktuality," pokračovala mluvčí.

Špičkové laboratoře i správné čištění zubů

Návštěvníci lékařské fakulty si mohou pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a studenti oboru Zubní lékařství předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní.

Zájemci o studium na přírodovědecké fakultě si kromě učeben a společných prostor prohlédnou i specializované laboratoře, v nichž se dělá špičková věda.

„Mohou se těšit například na předvedení optických komponentů teleskopu pro detekci kosmického záření, demonstraci činnosti částicové kamery, měření výkonu laserových ukazovátek s důrazem na jejich nebezpečí pro lidské oko při nesprávné manipulaci, testování unikátního zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem nebo předvedení dronů pro fotografování krajiny," vyjmenovala nabídku Gabriela Sýkorová.

Prohlídka centra BALUO

V hlavní budově pedagogické fakulty se příchozí seznámí s fungováním Centra podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, s pěveckým sborem Ateneo či se zábavnou matematikou, v budově Konviktu pro ně budou připraveny kreativní workshopy a výstava prací studentů.

Na filozofické a pedagogické fakultě si návštěvníci mohou zase napsat test studijních předpokladů.

Laboratoř zátěžové fyziologie, měření tělesného složení, ukázky sportů pro nevidomé či prohlídka Aplikačního centra BALUO čekají zase na příchozí na fakultě tělesné kultury.

Právní poradna

Právnická fakulta nabídne ukázky výuky práva vedenou metodami Street Law, simulovaného soudního jednání či informace o studentské právní poradně, v níž pracují studenti pod dohledem odborníků.

Zájemci o studium na fakultě zdravotnických věd navštíví specializované učebny, v nichž se studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku a na speciálních figurínách, které simulují přirozené podmínky, procvičují např. správné zavedení flexibilní kanyly do žíly, péči o intubované pacienty nebo o rodičku a novorozence.

Koleje k nahlédnutí, kafe zdarma

„Ti, kteří chtějí vědět, jak to vypadá na kolejích a v menzách UP, zveme na kolej Bedřicha Václavka u přírodovědecké fakulty. Budou zde pro ně nachystány informace přímo od pracovníků z kolejí, menz a studentů UP, mohou si prohlédnout pokoje a zázemí, dostanou kávu a čaj zdarma a ochutnat mohou také, jak vaří menza," doplnila mluvčí.

Během dne otevřených dveří se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky.

Pro studenty maturitních ročníků bude mít od 9 do 17 hodin otevřeno zdarma.

