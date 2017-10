U radnice budou nalévat polévku. Akci podpoří "John" Uličný, sigmáci i herci

Už potřetí se v centru Olomouce bude nalévat horká polévka. V úterý 10. října od 11 hodin do 13.30 se před olomouckou radnicí uskuteční Den lidí bez domova Dobrého místa pro život.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Pášová

Polévku, kterou zdarma uvařily známé olomoucké restaurace, budou nalévat známé osobnosti jako třeba Petr John Uličný, fotbalisté Sigmy Olomouc - Chorý, Jemelka, Sladký a Radakovič, taky herci nebo novináři.

Kulajda, čočková, zelňačka a gulášovka se budou nalévat do keramických misek, které vyrobili zrakově postižení z Ergones Tyflo Centra Olomouc.

Výrobu misek finančně podpořily některé olomoucké firmy, čímž zrakově postiženým zajistily práci na celý rok.

Cena polévky s miskou je symbolických padesát korun, celý výtěžek poputuje na podporu denního centra olomoucké Charity.

Dobré místo pro život současně vyhlašuje i Rok konzerv. Konzervy s jídlem poputují do potravinové banky Charity a v úterý je zájemci mohou nosit na náměstí až do 17 hodin, potom na všechny akce olomoucké Charity.



Dny proti chudobě

Současně se od pondělí 9. do 13. října konají Dny boje proti chudobě, jejichž vrcholem bude úterní odpolední akce „Dejme věcem druhou šanci“ na Horním náměstí v Olomouci.



Návštěvníci se mohou těšit na módní přehlídku nejzajímavějších kousků nejen z olomouckého obchůdku u Samaritána Charity Olomouc.



„Ve spolupráci s dobrovolníky Charity Olomouc a agentury zelené módy Green dressmakers Olomouc jsme připravili kolekci šatů na zimu, volný čas i do společnosti. Výtěžek z prodaných modelů bude věnován na podporu dobročinného šatníku pro lidi ohrožené chudobou,“ upřesnila Barbora Cigánková za Charitu Olomouc, jednu z pořádajících organizací.



Součástí akce je rovněž bleší trh oblečení z druhé ruky a pouliční kavárna s Fair Trade kávou. Happeningu se zúčastní známé osobnosti a hlavní představitelé organizací zapojených do boje proti chudobě. Akce je zdarma. (paš)