U orloje vyroste les z vánočních stromků. Dejte vašemu druhou šanci

Olomouc – Vánoce 2016 jsou sice už historií, přesto vám ještě jejich symbol, vánoční stromek, krášlí byt? Jestli je vám líto, ho vyhodit, můžete mu dopřát druhou šanci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

V rámci uměleckého projektu Michaely Klakurkové a Jana Žaloudka by totiž měl v centru Olomouce vyrůst les, který můžete pomoct vytvořit i vy a to z odstrojených vánočních stromečků.

Lesík bude zdobit olomoucké Horní náměstí celý příští týden.

„Stromečky, které Olomoučané budou chtít zapojit do recyklovaného lesa, mohou nosit na Horní náměstí nosit od pátku 13. do neděle 15. ledna, a to vždy v odpoledních hodinách od 12 do 17 hodin," uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doležalová.

Slavnostní vernisáž lesa se pak uskuteční v neděli 15. ledna od 18 hodin za hudebního doprovodu Please the Trees.

Koncept lesa Druhé šance vznikl v roce 2010 v Praze. Jeho premiéra se konala v parku na Kampě, poté projekt pokračoval v letech 2011 – 2013 na piazzetě Národního divadla a první zahraniční verzi recyklovaného lesa realizovalo České centrum Bukurešť v lednu 2011 v bukurešťském parku Izvor.

Osmé pokračování populárního post-vánočního lesa se odehraje v lednu právě v Olomouci, poprvé na regionální úrovni.

Aktuální informace jsou na sociálních sítích www.facebook.com/lesdruhasance