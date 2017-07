Tradiční Jízdě králů v Doloplazech vládl třináctiletý Antonín

Krojovaný průvod v čele s nazdobenými koňmi, králem v ženských šatech a jeho družinou prošel v neděli odpoledne obcí Doloplazy na Olomoucku. Tradiční hanáckou slavnost zde místní folklórní soubor Olešnica udržuje už od roku 1976, na tu letošní se přijely podívat stovky lidí.

Letošním králem se stal třináctiletý Antonín Malíček.

„Krále vybíráme vždy ze středu souboru Olešnice. To znamená, že on nebo jeho rodina jsou do souboru nějak zapojení. Antonínovy rodiče se každoročně starají o přípravu koní pro družinu,“ vysvětlil jeden z organizátorů akce Miroslav Bílek. Samotný Antonín tak neměl s jízdou na koni žádný problém.

„Někteří králové se na to připravují déle a někteří méně. Já jsem se na to chystat tak dlouho nemusel, jediná příprava byla, že jsem si šel vyzkoušet koně. Ale protože jsem dřív jezdil a jízdy zvládám, tak jsem to nemusel nijak zvlášť trénovat,“ sdělil letošní král.

Získat roli krále je velká čest.

„Byla to taková chvilka slávy, když jedete v tom průvodu a všichni se na vás dívají a fotí si vás. Já v Doloplazech bydlím a už jsem v průvodu párkrát byl, ale být v něm jako král je něco trochu speciálního, co se vám jen tak nestane, takže jsem rád, že jsem tu nabídku přijal,“ popsal Antonín.

Uznal však, že je to zároveň náročné. „Na druhou stranu jsem rád, že už to mám za sebou a těším se, až se převléknu z šatů,“ dodal.



Podle vedoucího souboru Olešnica Miroslava Bílka se letošní ročník vydařil.

„Průvod byl krásný, i koně byly klidné, a počasí se nakonec taky umoudřilo, takže vše probíhalo v pořádku,“ zhodnotil.

Hanácký národopisný soubor se v Doloplazech stará nejen o udržení Jízdy králů, ale i dalších tradic.

„Věnujeme se výhradně hanáckému folklóru, zvykům, co na Hanou patří a také písním a tancům. Jízda králů je tady v Doloplazech největší sláva a podílejí se na ní nejen aktivní členové souboru, ale mnohem větší počet lidí. Snažíme se přivést i mladou generaci k tradicím a folklóru, a je to samozřejmě čím dál těžší, ale naštěstí zatím to stále funguje a daří se nám to udržovat“ doplnil vedoucí souboru.



Slavností žije obec celý víkend, návštěvníky tak čekal bohatý program, měli možnost vidět například vystoupení folklórních souborů z Francie, Itálie a Ruska, vyzkoušet si hanácký trojboj a poslechnout si koncert folkového zpěváka Wabiho Daňka.



Nejslavnostnější částí je ale právě nedělní průvod. V čele jde kůň, který nese hanácké právo a toho následuje král se dvěma ochránci a dva povozy tažené koňmi. Průvod podle tradice přichází k jednotlivým stavením a vyvolávači vybírají od lidí dary.

Ženské krojové šaty má na sobě král proto, že starodávný zvyk pochází z dob Matyáše Korvína. Ten byl poražen v utkání se svým strýcem a z boje utíkal v přestrojení v dámském kroji.