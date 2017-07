TEST: Jsou v Olomouci ohleduplní řidiči?

VIDEO / ANKETA / Jsou řidiči křižující Olomouc ohleduplnými gentlemany, kteří před přechodem přibrzdí a chodce pustí, nebo to jsou piráti, kteří upřednostňují průjezd městem bez zbytečného zastavování?

Redaktorky Deníku se vydaly situaci otestovat přímo do ulic Olomouce.

Závěr testu je možná překvapivý, řidiči v krajském městě jsou podle chodců ohleduplní.

Chodce pouští i tramvaj

Teploměr ukazuje sedmadvacet stupňů ve stínu, v 11.40 přesně stojíme u přechodu na třídě Svobody. Místo si vybíráme záměrně, auta tady totiž jezdí jedno za druhým.

Mezi prvními frekventovanou silnici bez problémů přechází dvě mladé maminky.

„Máme kočárky a tak jsou řidiči možná ohleduplnější. Ale obecně bychom řekly, že jsou v Olomouci motoristé ohleduplní,“ shodly se mladé ženy. „Hodně se to zlepšilo,“ doplňuje ještě jedna z maminek.

Během deseti minut silnici přechází padesátka chodců, která na uvolnění cesty čeká v průměru do deseti vteřin.

Aut zastavuje do dvacítky a chodcům hned dvakrát dává přednost i řidič tramvaje, a to přesto, že to není jeho povinnost.

Čekací doba? Maximálně deset vteřin

Po deseti minutách měníme stanoviště. Nejdeme ale daleko. Míříme k přechodu u sokolovny na třídě 17. listopadu. Kostel svaté Kateřiny odbíjí pravé poledne a my během pár vteřin zaznamenáváme první chodce.

„Někdo zastaví, někdo ne, ale spíš asi většinou dávají přednost. Jsou hodní,“ zamýšlí se mladá štíhlá dívka. Další oslovení pak míní, že muži jsou ohleduplnější než ženyřidičky.

„Když to vezmu z druhé strany, z pohledu řidiče, nejvíc mě vždycky rozčílí seniorky, které stojí těsně u přechodu, člověk přibrzdí, ale oni to ignorují nebo zamávají, že nejdou. Čekají třeba na kamarádku. Proč ale těsně u silnice, to nechápu,“ rozčiluje se zhruba padesátník.

Když přechází, právě jemu na frekventované silnici auta tak rychle nezastavují a dokonce musí počkat, až přejede i dvoupatrový stříbrný zájezdový autobus. Nakonec ale i on na přechodu čeká jen několik vteřin.

Po deseti minutách máme sečteno, třicítka chodců, které pouští dvacítka aut, a čekací doba? Maximálně pět až deset vteřin.

Seniorka: Na přechodech nemám problém

Přesouváme se na třetí místo, a to do Vejdovského ulice. Je sice 12.30, přesto lidí proudí docela dost, za půl hodiny totiž otevírá úřad práce a studenti přichází a odchází z nedaleké školy, v blízkosti je i hypermarket Kaufland.

„Na přechodech v Olomouci nemám problém a řekla bych, že řidiči jsou ohleduplní. Samozřejmě, že ne všichni. Když mi někdo zastaví, snažím se přejít rychle,“ svěřuje se oslovená seniorka.

Motoristy ale chválí i Marie Svobodová, která k pohybu po městě využívá elektrický vozík.

„Jsou ohleduplní a vesměs zastavují i velká auta. A musím říct, že i autobusáci, u kterých bych to nečekala. Musí dodržovat jízdní řády, takže bych spíš počítala, že projedou. Takže jsem spokojená,“ dělí se o zkušenost milá dáma.

Protože je ve Vejdovského ulici přechodů blízko sebe hned několik, sledujeme všechny a celkem tady trávíme patnáct minut.

Chodců, kteří nečekají a okamžitě přechází, napočítáme dvacet, řidičů, kteří je pustí, pak dvanáct.

Autobus bez váhání zastavuje

Autem se přesouváme na poslední místo, samy po cestě pouštíme na dvou místech chodce a během pár minut parkujeme v blízkosti přechodu ve Schweitzerově ulici.

Jde o vytíženou silnici, kterou přechází obyvatelé sídliště, cestující MHD a také děti ze Základní školy Holečkova. Na mobilu skočilo 13.05, přijíždí autobus a řidiči zřejmě zvyklí na zdejší režim bez váhání přibržďují a Olomoučany pouští.

Je jedno, jestli jde o dodávky nebo osobní auta, všichni se chovají stejně vstřícně.

„Je to hodně využívaný přechod a řidiči pouští hodně. Manželka vysledovala, že pokud někdo nezastaví, tak za volantem většinou sedí žena a mnohdy má vedle sebe ještě dítě,“ popisuje nám pan Stanislav.

Zároveň ale upozorňuje, že je potřeba být opatrný a rozmyslet se, kdy zastavit.

„Je potřeba dobře vyhodnotit, kdy zastavit, aby do sebe auta neťukla,“ dodává senior.

Poslední foto, video a čárka v bloku. S červenými rameny odcházíme ve 13.20, zapsáno máme čtyřiadvacet chodců a patnáct aut, která je pouští.

Expert: Přinutit řidiče k zastavení není správné

Přejít přes přechod, který neřídí semafor, může být pro chodce rychlejší, než čekat na zebře se světelnou signalizací. Alespoň v Olomouci to tak mnohdy vypadá.



Řidiči i chodci si však musí uvědomit, že i zde je třeba dodržovat pravidla.

„Chodec si musí uvědomit, že nemá přednost před projíždějícími vozidly. Před vstupem na vozovku se musí přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Je třeba, aby vyhodnotil vzdálenost a rychlost přijíždějících vozidel, a nesmí donutit jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy,“ vysvětlil krajský koordinátor BESIPu Pavel Rakus, který doplnil, že chodci se někdy ve snaze přejít silnici dopouští chyb, které mohou způsobit dopravní nehodu.



„Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Například nakročení do vozovky a přinucení řidiče k zastavení není správné,“ doplnil Rakus.



Stejná pravidla však musí respektovat také řidiči. Ti nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce.



„V případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Pokud nezastaví, dopouští se přestupku proti pravidlům silničního provozu. Stejně tak chodec musí dát přednost tramvaji,“ doplnil na závěr Pavel Rakus.