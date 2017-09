Tajný pivovarský recept dědečka odhalil Taczekův vnuk

Docent Pavel Šaradín z olomoucké univerzity společně s panem Karlem Blochem jeli až za Brno do malé vesničky Vojkovice, aby se setkali s Věnceslavem Taczkem, vnukem Antonina Taczeka.

Antonin TaczekFoto: Archiv P. Šaradína

Tento příběh dokonce zaujal i Český rozhlas, který se také rozhodl pátrat a zjistit více informací.

Věnceslav Taczek je synem Jana, syna Antonina Taczeka, který se narodil v Jižní Americe, kam emigroval jeho otec krátce před Mnichovskou dohodou.

Do České republiky Věnceslav přicestoval se svým otcem v květnu 1991 na jeho přání.

Přestože nebylo možné, aby Jan zemřel v domě, kde vyrůstal, zůstal již v domovině a se synem si našli malý domeček ve Vojkovicích, kde také o dva roky později zemřel.

Věnceslav si zemi svých předků zamiloval, našel si zde manželku a založil rodinu. I když Věnceslav svého dědečka Antonina nikdy neviděl, vypráví o něm jako by s ním vyrůstal.

„Táta mi o dědečkovi často vyprávěl a někdy to byly až neuvěřitelné příběhy,“ s úsměvem na tváří vzpomínal, říká docent Šaradín, který společně s Karlem Blochem Věnceslava navštívili.

Docent Šaradín dovezl panu Věnceslavovi mimo jiné dopis s receptem na výrobu piva, který se našel mezi dalšími písemnostmi nalezenými v domě, kde žili Taczekovi.

Podle slov Věnceslava si jeho dědeček vyloženě užíval vaření piva, jež tolik miloval a naplňovalo jej. Byl prý vyhlášeným sládkem a jeho pivo znali nejen v Hněvotíně a Olomouci ale také jeho širokém okolí.

Bohužel potom, co Antonin narukoval do války a prožil si tam těžké chvíle, o kterých již byla řeč v předešlém článku, se k pivovarnictví už nevrátil.

Nebyl na tom fyzicky dobře a i poté, co se jeho zdravotní stav zlepšil, už neměl dostatek sil obnovit pivovar, který před válkou založil. Jediné, co se zachovalo do dnešní doby, je tedy již zmiňovaný recept na výrobu piva.

Tajemství pivovarského receptu však hodlá docent Šaradín odhalit až za několik dnů.

Výzva redakce

Stále platí, že s pátráním po Antoninu Taczkovi, který se začíná jevit jako neznámá a přitom velmi zajímavá postava nejen hanácké historie, může pomoci i široká veřejnost? Máte další informace a indicie? Obraťte se na naši redakci, rádi zajímavé poznatky předáme dále a pokud to budou poznatky cenné, zajistíme pro vás i zajímavou odměnu.

Petr Hoxa

Autor je badatelem a spolupracovníkem redakce