Synka jsem ještě nezapil, říká otec prvního letošního novorozence v kraji

Olomoucký kraj – Velké překvapení. Tak hovoří o narození svého syna Rostislav Zouhar. Malý chlapec stejného jména se stal prvním dítětem narozeným v letošním roce v Olomouckém kraji. Na svět přišel 1. ledna pět minut po jedné hodině ranní v jesenické porodnici.

„Po desáté hodině večer jsem volal sanitku, protože žena už nemohla. Odvezli ji a pak mi psali zprávu o půl druhé ráno. Protože byl Silvestr, měl jsem doma pejska, německého ovčáka. Tak jsem se nevyspal," líčí okolnosti narození svého syna Rostislav Zouhar.

Porod o silvestrovské noci pro něj byl překvapením. Potomek měl přijít na svět až osmého ledna.

Oslavit jeho příchod ještě nestihl.

„Já jsem neslavil ani své narozeniny. Ani svobodu jsem nezapil. Nebyl čas," glosuje otec.

Prvního letošního novorozence v kraji, Rostislava Zouhara, navštívil v úterý 3. ledna hejtman Oto KoštaAutor: DENÍK/Petr Krňávek

Patnáct tisíc od hejtmana

Malého Rostíka navštívili v úterý 3. ledna hejtman Olomouckého kraje Oto Košta.

Přivezl mu hrací deku a vkladní knížku s patnácti tisíci korunami. Jeho mamince předal kytici.

„Je to velmi radostný pocit. V tu chvíli jsem si vzpomněl, když jsem byl u porodu vlastního syna. Celý ten příběh se mi trochu vrátil," řekl hejtman, který prvního novorozence roku v kraji vítal ve své funkci poprvé.

„Jediné, co dítěti přeji, je zdraví a štěstí, aby to zdraví mělo. To je jediné, co můžeme lidem upřímně přát," dodal.

Starosta Jeseníku Adam Kalous chlapečkovi daroval přívěsek se znamením Kozoroha.

Hodný nejen před novináři

Ředitel Jesenické nemocnice Vítězslav Vavroušek měl pro dítě i jeho maminku připravený balíček s kosmetikou, čaji a vitamíny.

Malý Rostík měřil při narození 52 centimetrů a vážil 3680 gramů.

Návštěvu delegace gratulantů a zástupců médií nesl s neobvyklým klidem.

„On je pořád hodný, nejen před novináři," poznamenala jeho maminka Martina.

Malý Rostislav se i s maminkou brzy vrátí domů. Čekají na něj tři starší sourozenci.