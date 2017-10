Podchod ve Foerstrově ulici vyzdobí společné malby studentů a seniorů

Podchod z ulice Štítného směrem k Fakultní nemocnici ozdobí nové malby.

V průběhu října na nich budou pracovat studenti Gymnázia Čajkovského spolu se seniory.

„Připadá mi to jako zajímavé propojení generací. Chtějí společně vymyslet, jak by se dalo to prostředí zkrášlit, a malování bude potom probíhat pod vedením umělce a lektora Michaela Stuarta Essona,“ sdělil ředitel gymnázia Radek Čapka.

Projekt Malujeme podchody má v plánu postupně zkrášlit i další podchody ve městě.

V květnu loňského roku už studenti gymnázia se žáky základních škol Heyrovského a Nedvědova vymalovali podchod pod Brněnskou ulicí.