Stávkoval jsem, tak musím skončit, zlobí se kurýr

Olomouc – Dušan Serbus pracuje u České pošty od listopadu loňského roku. Přestože za celou dobu neslyšel od nadřízených jedinou výtku a je přesvědčen, že patřil mezi nejlepší nováčky, musí skončit. Za neprodloužením smlouvy podle něj stojí účast na stávce, jíž se menšinové odbory v tomto týdnu snaží vydobýt vyšší mzdy. Podle České pošty se zaměstnanec plete. O jeho odchodu mělo být rozhodnuto ještě před stávkou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Šimr

Na SPÚ Olomouc, odkud se rozvážejí zásilky do celého Olomouckého kraje, nastoupil Dušan Servus vloni 7.listopadu. „Mé pracovní hodnocení bylo dobré, žádné problémy nebyly, nikdo mi nic nevytýkal. Z nováčků, kteří nastoupili vloni na podzim, jsem byl snad jediný, kdo vydržel a osvědčil se. Troufnu si říct, že jsem byl nejlepší," popisoval.

Muž, který denně polyká kilometry za volantem poštovního náklaďáku, se v tomto týdnu přesto dozvěděl, že podnik s ním už nepočítá. „Vedoucí mi oznámila, že pracovní poměr nebude prodloužen. Už mi to prý poslali. Jenže je čtvrtek a nic mi nepřišlo. Přitom v 15 kilometrů vzdálené obci bych poštu z Olomouce obdržel druhý den," popisoval muž.

To jej utvrdilo v tom, že rozhodnuto o jeho odchodu bylo až poté, co si nadřízení přečetli jeho jméno na seznamu stávkujících. „Tak to vidíme. Připojil se ke stávce, tak mu nebyla prodloužena pracovní smlouva," postavil se za Serbuse předák menšinových poštovních odborů na Olomoucku Petr Lahodný. „Panu Lahodnému jsem předal podklady pro případné právní kroky. Projednají je s právníkem, se kterým odbory spolupracují. Já osobně se soudit nebudu. I kdybych uspěl, nemohl bych se vrátit. Umím si představit tu atmosféru, která by panovala," dodal.

Podle České pošty však odchod Dušana Serbuse z podniku nemá žádnou spojitost s účastní v protestní akci. „O ukončení pracovního poměru s dotyčným zaměstnancem bylo rozhodnuto již před tím, než byl předložen seznam stávkujících," odmítl závěr zaměstnance mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Zároveň poukázal na to, že v seznamu stávkujících je například také zaměstnanec, kterému naopak byla pracovní smlouva prodloužena na dobu neurčitou.

