Stávka pošťáků na Olomoucku: komplikace se nečekají

Olomouc – Na pondělí vyhlásily menšinové odbory České pošty dvouhodinovou výstražnou stávku. V celé republice by se mělo protestu zúčastnit několik tisíc lidí. Dopad na Olomoucku by měl být minimální. Pokud jej vůbec lidé zaznamenají. Podle České pošty je stávka nezákonná a požadavky nespokojených mimo realitu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Podle České pošty je jednání menšinových odborů chaotické a jejich představitelé neustále mění své názory a požadavky. Nepředložily seznamy stávkujících a pracovišť, na kterých bude stávka probíhat.

Kvůli protestu menšinových odborů avizovaném na dobu mezi 17. a 19. hodinou by podle šéfky největší odborové organizace České pošty na Olomoucku neměly potkat klienty pošty žádné komplikace.

„Nevím o nikom, kdo by v pondělí chtěl stávkovat. Žádné problémy nehrozí. Nikde se nic nezavře," ujistila Eva Petriščová.

Vedení České pošty se s většinou odborů, na poště je devět odborových organizací, koncem listopadu dohodlo na navýšení mezd od dubna o 2,6 procenta.

„Je to maximum, které může v současné době za stávající ekonomické situace podniku vedení České pošty přidat do tarifních mezd. Za poslední tři roky přidalo vedení České pošty do tarifních mezd přes jednu miliardu korun," informoval mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Vyjádření předsedy stávkového výboru Evžena Dvorského se v pátek nepodařilo získat. Jejich požadavkem je zvýšení mezd o 2500 korun. ČTK citovala předáka jednoho z menšinových odborů, podle kterého je průměrná mzda v podniku 21.400 korun, téměř šest tisíc pod celostátním průměrem.

Pokud by v pondělí skutečně došlo na stávku a hrozilo omezení některých služeb, vedení České pošty ujistilo, že pošta udělá maximum, aby dostála závazkům všech zákazníků.