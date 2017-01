Stavba D1 Říkovice - Přerov: už v listopadu

Olomoucký kraj – Rok 2017 by mohl být pro město Přerov, které je kvůli chybějícímu dálničnímu napojení už dlouhou dobu v izolaci a stranou zájmu zahraničních investorů, klíčový.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Na podzim se má rozběhnout stavba dálničního úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, jež byla ještě před pár lety těžko dosažitelnou metou.

Katastrofální dopravní situace způsobená tím, že centrem denně projíždějí tisíce kamionů a nákladních aut, měla za následek zhoršení kvality ovzduší.

Řidiči projíždějící Přerovem ve směru na Olomouc nebo na Zlín navíc při každé sebemenší opravě silnice musejí trčet v dlouhých kolonách.

Podle Ředitelství silnic a dálnic je reálné, že se podaří stavbu strategického úseku D1 Říkovice – Přerov zahájit na podzim letošního roku.

„V současné době máme pro tuto stavbu vykoupených 97 procent co plochy a 75 procent co do počtu vlastníků. Varianta, se kterou reálně pracujeme, je, že se začne stavět v listopadu tohoto roku," nastínil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Nejnáročnější byla a stále jsou jednání o výkupech s vlastníky domů v Dluhonicích, které stojí v trase dálnice. Přesto nastal obrat k lepšímu.

S poslední zatím bez podpisu

Ředitelství silnic a dálnic se loni na jaře dohodlo s rodinou Nezhybových, která už prodala svůj dům, a před Vánocemi pak i s vlastníkem zámečnické a kovářské dílny Petrem Gerešem.

„Dohoda s majitelkou poslední nemovitosti ale dosud uzavřena nebyla," shrnul poslední vývoj David Fiala.

Město Přerov se snaží majitelům dotčených domů v Dluhonicích vyjít vstříc – a to tak, že od nich odkoupí zbylé parcely, které nejsou součástí takzvaného trvalého záboru.

„Od Nezhybových jsme tedy odkoupili zahradu poblíž pozemku, který už rodina prodala dříve," upřesnil tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch.

Pozemek o rozloze 214 metrů čtverečních město odkoupilo za bezmála 75 tisíc korun. Stejný postup zvolí radnice i v případě Petra Gereše, jenž také vlastní zahradu.

„Byli bychom rádi, kdyby se dohodla s ŘSD i majitelka poslední nemovitosti a i v jejím případě bychom postupovali stejně," podotkl tajemník města.

Průpich a podjezd v plánu

Stavba deset kilometrů dlouhého úseku dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem přijde zhruba na osm miliard korun a má být dokončena nejpozději v polovině roku 2020.

Podle primátora Vladimír Puchalského (SpP) Přerov v příštích letech projde zatěžkávací zkouškou.

V plánu jsou totiž i další významné dopravní stavby – například rozšíření Mádrova podjezdu či vybudování průpichu.

„Přerov bude během následujících tří až pěti let dopravním staveništěm regionu. Proto bych chtěl poprosit občany, aby byli tolerantní a shovívaví vůči omezením v dopravě, která v souvislosti s těmito stavbami nastanou," uzavřel primátor.