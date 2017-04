Startují maturity, psaly se obávané slohové práce

Písemnou prací z českého jazyka v úterý 11. dubna odstartovaly na středních školách maturity. Nově se budou slohy opět hodnotit centrálně a to i přesto, že v minulosti se systém neosvědčil.

„Má to své plusy i mínusy. Učitelé nemusí v takovém presu opravovat písemky, měli na to málo času. Na druhou stranu si myslím, že písemná práce z češtiny je velmi subjektivní věc. Osobně bych písemnou zkoušku z českého jazyka, vzhledem k tomu, že je to opravdu hodně subjektivní záležitost, úplně vynechala. A to říkám jako češtinář,“ uvedla Květoslava Švédová, ředitelka Gymnázia v Kojetíně na Přerovsku.

Centrální hodnocení se zkoušelo už před pěti lety, tehdy na slohových pracích pohořelo několik tisíc maturantů a mezi nimi třeba i premianti. Mnozí byli s výsledky hodnocení nespokojení a odvolávali se.

„Nesouhlasím s tím. Máme vynikající tým učitelů, kteří naprosto zodpovědně písemky opravovali. Jako ředitele školy mě uráží, že jsou kantoři apriori označování za podvodníky. Stát se ukrývá za to, že skupina anonymních opravovatelů opraví písemky lépe než zkušení učitelé na školách,“ řekl Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia v Olomouci.

„Naposledy tento systém skončil velkým skandálem, písemky se musely znova opravovat a měnily se známky. Tak jen doufám, že tentokrát má vše Cermat připravené lépe,“ reagoval ředitel.