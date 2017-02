Silnice na Olomoucku jsou sjízdné. Večer přijde déšť se sněhem

Olomoucko – Všechny silnice na Olomoucku jsou sjízdné. Silničáři je dočišťují a po nasazení v minulých dnech si mohou trochu odpočinout. Teploty mají být odpoledne nad nulou, meteorologové nicméně v kraji varují před možnou ledovkou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Krajští správci silnic vyjeli ve čtvrtek brzy ráno. Dopoledne pak vozovky znovu čistili chemicky a s pomocí pluhu. „Jsou holé, mokré, místy se zbytky rozbředlé kaše," řekl před desátou hodinou dispečer zimní údržby z olomouckého střediska, které se stará o okolí Olomouce, Litovle a Šternberka.

Ujeté vrstvy ztvrdlého sněhu jsou ošetřené inertním posypem. Cestmistři z Olomoucka neměli dopoledne hlášenou žádnou uzavřenou cestu.

K večeru má přijít sníh s deštěm, teploty by se však měly držet nad nulou. Předpověď hlásí -1 až +2 °C. Po dvou třech to bude pro silničáře menší vydechnutí.

Na některých místech Olomouckého kraje ale mohou mít řidiči komplikace. „Odpoledne očekáváme od západu místy občasný déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle i mrznoucí s tvorbou ledovky," uvedl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu.

Ačkoli jsou silničáři na Hané v pohotovosti, vydatnější sněžení berou jako běžnou věc. „Jestli je to těžká práce? Řekl bych, že pro nás je to běžná zima, akorát ta asi posledních pět let nepřišla," poznamenal dispečer.

Po četnějších nehodách v úterý a ve středu hlásil informační portál Ředitelství silnic a dálnic ČR ve čtvrtek v dopoledních hodinách jen havarované nákladní auto u Štarnova na Olomoucku. Nehoda se stala na silnici 4469 před půl jedenáctou, místo zůstalo průjezdné.