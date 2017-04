Sigma odmítla čtvrt miliardy z Číny, tvrdí podnikatel a kritizuje vedení

Olomoucký podnikatel Mario Wiedermann tvrdí, že fotbalová Sigma přišla o jedinečnou šanci získat silného akcionáře z Číny. Podle něj mohl do Olomouce dostat viceprezidentku nadnárodního čínského gigantu Tiens Group, mluvit se mělo o čtvrt miliardě korun.

Nakonec ale žádná schůzka nebyla.

„Pokud se někdo tváří, že hledá partnera, měl by udělat vše pro to, aby k jednáním došlo,“ hodnotí Wiedermann, podle nějž vedení klubu pracuje špatně.



Proč jste se začal o Sigmu zajímat a chtěl jí pomoci s hledáním sponzora?

Sigma je moje srdeční záležitost, fotbalem žiju, je to pro mě nejkrásnější sport. Když se naskytla příležitost, že by někdo mohl klubu pomoci, chtěl jsem toho využít. V České republice byla viceprezidentka Tiens Group, tedy druhý nejvýše postavený člověk v obrovské firmě, která je výkladní skříní Číny. Firma má neomezené prostředky, od svého založení dala dvě a půl miliardy dolarů do charity. Snažil jsem se, aby se viceprezidentka setkala s olomouckým primátorem. Částku pro jednání jsem vymyslel tak, aby odpovídala situaci, ve které se klub nachází. Myslím, že pro firmu Tiens byla v pohodě a zároveň by přebila všechny ostatní nabídky.



Tedy čtvrt miliardy korun…

Přesně tak. Dvě stě padesát milionů korun a potom padesát milionů korun ročně po dobu pěti let.

Vypadalo to velice nadějně. Setkal jsem se s místopředsedou představenstva Sigmy Petrem Konečným, primátor mi dal termíny, kdy je ochotný ve svém volném čase sejít se s viceprezidentkou Tiens Group. Měl mi dát i podklady vytvořené pro jednání s obchodními partnery.K tomu, aby případný čínský partner věděl, o co se jedná, kdyby kupovali majoritní podíl a mohlo se pokračovat v jednáních. To mi bylo slíbeno, ve finále jsem ekonomický rozbor nikdy nedostal.Samozřejmě. Protože jsem věděl, že firma na to peníze má. V tu dobu jsem jí v Evropě přinášel výborné výsledky, byl jsem zajímavý partner a sami se mě ptali, kterým směrem tady v reklamě jít, je to moje práce. Využil jsem dané konstelace hvězd k tomu, že by to mohlo dopadnout.

Nebude sponzor, nebude první liga

Proč by do toho měla firma jít? Co by získala?

Má dost peněz na to, aby se zviditelnila. Zatím je investovala například do maďarské plavkyně Hosszú, která je nejlepší na světě a podobných projektů. Jako srdcař Sigmy jsem snil o tom, že by se všechny problémy vyřešily.



Skončilo to ale tak, že vás představitelé fotbalu označili za neseriózního partnera, protože jste po nich chtěl, ať vytvoří nabídku. Vnímali to jako problematický požadavek, stejně jako to, že jste neměl plnou moc. Jak jste to viděl vy?

Je to nesmysl. Nechtěl jsem jednat za firmu Tiens, ale zprostředkovat setkání. Na co bych potřeboval potvrzení o zastupování? Protože mi ani pan Konečný ani primátor nebyli ochotní dát podklady, které by měly být veřejné, napsal jsem na papír podmínky, které by mohly být pro Sigmu zajímavé. Chtěl jsem, aby mi to potvrdili a já měl vyjednávací prostor, kdy to přednesu viceprezidentce a dostanu ji do Olomouce na jednání. To mi bylo odepřeno. Nebyla vůle jednat.



Na čem to podle vás ztroskotalo?

Když jsem po panu Konečném chtěl podklady nebo jeho představy o partnerovi pro Sigmu, odmítl mi je vydat s tím, že není moje sekretářka. Do reklamy a obchodu dělám hodně dlouho a pokud se někdo tváří, že hledá partnera, měl by udělat vše pro to, aby k jednáním došlo. Připadá mi, že zájem byl jen do chvíle, kdy zjistili, že částka je tak vysoká, že by přebila nabídky jiných zájemců, kteří navíc požadují oddlužení klubu. Od té doby mi nikdo nebral telefony, neodpovídal na e-maily. Nicméně když nepřijde sponzor, nepůjdeme tady na podzim na první ligu. Z toho mám strach.

Dva sestupy jsou vizitka managementu

Lidi, se kterými jste jednal, jste pak označil za hrobníky olomouckého fotbalu. Jak jste to myslel?

Řekl jsem to, o čem mluví všichni kolem. Tedy že dva sestupy jsou vizitka managementu klubu, nefunguje jako za pana Raka (Martin Rak, bývalý marketingový manažer klubu, pozn. red.), kdy byly peníze na provoz, na hráče a hrál se tu excelentní fotbal. Proto tvrdím, že vedení klubu pracuje špatně. Navíc nepochopím, jak se může někdo chlubit prodejem hřiště s umělou trávou za 60 milionů, když je to největší ostuda, že se vůbec musí část areálu prodat. Je to důkaz naprosto špatného přístupu.



Věříte, že se povede najít jiného zájemce?

Budu strašně rád, když to dopadne dobře a když se podaří klub prodat zájemcům, kteří ho zvednou. Já už se angažovat nebudu.

Místopředseda Sigmy: Jednání pana Wiedermanna bylo úsměvné

Místopředseda SK Sigma Olomouc Petr Konečný nepovažoval informace o možném čínském investorovi za důvěryhodné. Zejména mu ale chyběl jasně formulovaný zájem.



„Mario Wiedermann žádnou nabídku nedal. Řekl nám, ať napíšeme svou nabídku, že sežene někoho, kdo se pod ní podepíše. Přišlo mi to až úsměvné," vzpomněl.



„To určitě není správný způsob, jak bychom měli postupovat, abychom sestavovali nabídky a posílali je zájemcům, ať nám je pošlou zpátky. Jak bychom z toho vybírali? Pak by nám akorát někdo řekl, že jsme nabídku sami zformulovali a teď se nám nelíbí," zmínil rizika.



Dodal, že zástupce Tiens v Olomouci nikdo neviděl a jednání Mario Wiedermanna nepůsobilo seriózně.



„On není firma Tiens, jen říká, že je zná," řekl Konečný.