Sigma hledá, co vše může prodat. Zvažuje i hřiště s umělkou

Olomouc – Fotbalová Sigma Olomouc bude zřejmě muset prodat majetek za desítky milionů korun. Je možné, že na seznam zbytných nemovitostí připíše i hřiště s umělou trávou v blízkosti plaveckého stadionu.

Hřiště Sigmy s umělou trávou u plaveckého stadionu. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Peníze potřebuje na splacení půjček. Vyrovnání dluhů ovšem otevře cestu pro vstup nového akcionáře, kterého klub poslední měsíce hledá.

Asi nejpalčivější problém, který musela Sigma aktuálně řešit, byly peníze na provoz do konce sezony.

Nejsilnější akcionář Josef Lébr v druhé půlce loňského roku totiž prohlásil, že nechce dál být jediným z podílníků, kdo fotbal financuje (dalšími je spolek SK Olomouc Sigma MŽ a město).

Už prodali nevyužívaný pozemek

Jelikož od ledna přestal Lébr dávat další peníze, musel klub prodat pozemek mezi hřištěm s umělým povrchem a areálem dopravního podniku.

Jde o nevyužívaný prostor přibližně trojúhelníkovitého půdorysu.

„Zájem projevil vlastník sousedních pozemků, nejde o spekulaci. Od září jsme na představenstvech jednali, že je to naše záloha pro sezonu, pokud nepřijde někdo, kdo by financoval. Musíme mít pokrytý rozpočet," řekl místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný. Klub získá zhruba deset milionů korun.

Další odprodeje mají následovat. Tentokrát kvůli zajištění bezdlužnosti klubu, které je podmínkou pro účast nového akcionáře.

Ke konci minulého roku měla Sigma půjčeno přes 70 milionů korun, většinu od podnikatele Lébra, zbytek od spolku.

Dozorčí rada proto v pátek doporučila představenstvu vytipovat zbytný majetek.

O konkrétních položkách by měli představitelé klubu jednat na úterní schůzi.

Zbaví se i umělky?

Není vyloučeno, že se bude mluvit také o prodeji „umělky".

„Obávám se, že ano, ale nechci nic předjímat. Na hřiště se ale vztahuje ještě čtyři a půl roku udržitelnost dotace na umělý povrch. Pokud by mělo jít do prodeje, musel by s tím budoucí vlastník souhlasil," připomněl Konečný.

Sigma má také jednotky v severní, jižní a východní tribuně, tělocvičnu u stadionu nebo menší pozemky.

„Musíme se pohnout, protože už se to táhne docela dlouho," věří v rychlou shodu dlouholetý člen představenstva a ekonomický náměstek primátora Martin Major (ODS).

Vybrané majetek bude nutné nechat nacenit, sehnat zájemce a dohodnout se na výši úroků.

„Půjčky zatím nemají stanovenou splatnost. Podle toho se pak musí dopočítat úroky a tak dále," sdělil místopředseda představenstva klubu Konečný.

Primátor: Udržet kontrolu nad sportovišti

Až se podaří závazky vypořádat, může Josef Lébr uvolnit akcie pro nového zájemce o účast ve společnosti.

Potenciální sponzoři sice požadují nadpoloviční podíly, většinu ale zatím drží město se spolkem.

Radnice se tím jistí alespoň do doby, než se podaří dohodnout převod Androva stadionu na město.

„Nadále platí pravidlo, že hlavním cílem města v těchto jednáních je udržet veřejnou kontrolu nad sportovní infrastrukturou," uvedl předseda dozorčí rady a primátor Antonín Staněk (ČSSD).

Jasno musí být do konce března, kdy končí přihlašování do dalšího ročníku.

